Paritarias en el sector salud: pasaron a cuarto intermedio

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, mantuvieron ayer una nueva reunión paritaria con los gremios AMRA y SIPRUS, que nuclean a trabajadores del sector salud. Fue en la sede de la cartera laboral de la ciudad de Rosario.En este marco, el gobierno provincial brindó una propuesta basada en un esfuerzo superador, en el contexto actual que atraviesa la provincia. Con esta oferta, un trabajador profesional ayudante inicial de 24 horas pasaría a cobrar $ 21.500.Asimismo, el ofrecimiento incluye una cláusula gatillo que, de ser necesario, se aplicará una vez completado el esquema de aumentos. Se trata de un elemento diferenciador que muestra el esfuerzo y la predisposición del Estado de continuar actualizando las condiciones de los trabajadores.Vale mencionar que SIPRUS expresó su “rechazo contundente y de plano” y ratificó un paro de 48 horas para lunes y martes de la semana próxima, con atención de guardias mínimas.AMRA, por su parte, rechazó la oferta pero decidió no efectuar ninguna medida de fuerza por el momento. “Estamos en el marco de las conversaciones de la paritaria que establece la ley. La propuesta del gobierno fue rechazada de plano: es insuficiente. Y en tres tramos, más que insuficiente. Nosotros pedimos un 25% de incremento y sostenemos que debe ser en dos tramos. Sin embargo, estamos en cuarto intermedio, y por ley no podemos durante el cuarto intermedio realizar una medida de fuerza”, sostuvo Néstor Rossi, secretario adjunto de AMRA Santa Fe, en declaraciones a los medios.Después de presentada la propuesta, la mesa paritaria pasó a cuarto intermedio hasta la semana próxima.Actualmente, SIPRUS nuclea a 2300 afiliados, pertenecientes a 22 profesiones médicas contempladas por la ley de Salud Pública provincial.El paro coincide con el decretado por los docentes públicos y privados, por lo que se avizora un comienzo de semana complicado en la provincia.Leandro Goldsack, secretario gremial de la seccional Santa Fe de SIPRUS, dijo por Rebeldes Sin Siesta que “el gobierno la misma pauta que al resto de los gremios, un 16% en tres cuotas, la última en octubre, y cláusula gatillo recién desde el mes de noviembre. Pero en ese 16% incorpora el 1,1% que ya se otorgó por cláusula gatillo de la paritaria pasada, por lo que el porcentaje real que ofrecen en realidad no llega al 15%. Esto fue rechazado absolutamente, ya que no sólo fue insuficiente, sino que no hubo en la mesa una sola propuesta para el resto de los puntos que se plantearon para negociar", expresó.