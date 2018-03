Castellano con Marcial Parra

El intendente Luis Castellano recibió en su despacho a Marcial Parra, un joven deportista rafaelino que fue campeón parapanamericano juvenil, consagrado con el seleccionado argentino de Fútbol 7 PC en los juegos realizados en San Pablo, Brasil del año pasado. También fue reconocido en la Fiesta del Deporte del año 2017.Junto a su mamá y papá que lo acompañaron, contó que es un apasionado del deporte. Empezó practicando atletismo, natación y ahora fútbol. Más allá de esto, dijo que el fútbol es su gran pasión: "Lo llevo en la sangre".En el mes de agosto estará participando en el mundial de España. Además, comentó que ya se está preparando para este importante acontecimiento que vivirá en este 2018, y una de las personas que más lo ayuda en el entrenamiento es su papá. "Hay que estar bien preparado física y mentalmente", aclaró.Este gran pilar en la vida de Marcial destacó en la charla la importancia de la difusión del deporte para personas con discapacidad. "En Europa una persona puede vivir de jugar al fútbol y representar a su país". Por otro lado, relató una anécdota: "Una vez cuando era chico, Marcial me dijo que sentía que no tenía futuro. Pero este deporte le cambió la vida, le dio un futuro. Después de llegar de Brasil, me abrazó y me dijo que se había dado cuenta de que sí tiene un futuro". No existen diferencias.A su turno, el Intendente expresó que Marcial es "un embajador de nuestro deporte. Ya lleva algunos años en varios deportes, hizo atletismo, natación y ahora se perfiló por el fútbol. Es un ejemplo no solo como deportista y persona sino también de cómo a pesar de algunas discapacidades que puede tener, pelea por su sueño"."No hay diferencias. Cuando uno ve que hay ganas, empuje, un acompañamiento de una familia y, en este caso del Estado, hay una potencialidad enorme. Marcial es un ejemplo con el que se pueden reflejar muchos chicos", agregó.Por último, manifestó: "Felicitaciones a Marcial, a su papá, mamá y a todos los que lo ayudan para que pueda seguir potenciándose y concretar su sueño y, algo muy importante que él expresó en la charla: ver que tiene un futuro". Cabe aclarar que estuvo presente compartiendo la charla el subsecretario de Deportes del municipio, Leonardo Crossetti.