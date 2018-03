Sorpresa: Abad deja la AFIP tras anunciar alza de la recaudación

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El jefe de la AFIP, Alberto Abad, presentó ayer su renuncia indeclinable al cargo en una reunión con el presidente Mauricio Macri en Olivos, tras difundir los datos de la recaudación de febrero último, que mostraron una fuerte alza del 37,7%.El Ministerio de Hacienda indicó que será reemplazado por Leandro Cuccioli, secretario de Servicios Financieros, a quien fuentes del mercado señalan como un hombre cercano al ministro de Finanzas, Luis Caputo. La confirmación oficial se conoció luego de una reunión que Abad, Cuccioli, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantuvieron hoy con el presidente Mauricio Macri en la Quinta Presidencial de Olivos.Cuccioli asumirá en el cargo a fines de marzo, según la comunicación oficial del Ministerio de Hacienda.La sorpresiva dimisión se conoció luego de que Abad anunciara los resultados de la recaudación de impuestos de febrero, que se convirtió en el último acto oficial del funcionario que se desempeñaba en el cargo desde la asunción del presidente Macri.Abad, de 73 años, contador egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, ocupó distintos cargos en la administración pública durante 35. Había estado al frente de la AFIP entre 2002 y 2008, y renunció en marzo de ese año tras una disputa con su antecesor en el cargo y ahora procesado Ricardo Echegaray, quien en ese momento se desempeñaba como Director General de Aduanas.Fuentes del organismo tributario vincularon su renuncia a motivos de salud, pero el funcionario venía manteniendo disputas con algunos integrantes del gabinete nacional. Abad se enfrentaba a una puja interna con el vicejefe del Gabinete, Mario Quintana, por controversias con los casos de las empresas del correo privado OCA, vinculada al sindicalista Hugo Moyano, y el Grupo Indalo, del ex empresario kirchnerista Cristóbal López.Ambas empresas enfrentan juicios penales iniciados por la AFIP que le reclama deudas millonarias al organismo por deudas impositivas impagas, que se iniciaron bajo la gestión de Abad.Su enfrentamiento con el gabinete se amplificó cuando se conoció la difusión extraoficial desde la AFIP de datos sobre familiares del presidente Macri que se habían acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.Precisamente este viernes el juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó con prisión preventiva a esos funcionarios de la AFIP y otros acusados por violación de secreto y asociación ilícita a raíz en el marco de la investigación por venta de información confidencial del organismo, según el fallo del magistrado.HABIA "CUMPLIDOSU CICLO"El secretario general del sindicato Unión del Personal Superior de la AFIP (Upsafip), Julio Estévez, manifestó que el director del organismo Alberto Abad dejó su cargo porque ya había "cumplido su ciclo" y pidió que su sucesor, Leandro Cuccioli, "se oriente hacia una AFIP del siglo XXI, con mayores recursos y tecnología" para mejorar en su tarea recaudatoria."Abad estaba evidentemente desgastado por su inconformismo respecto a las decisiones del Gobierno. No avaló la moratoria, no avalo el blanqueo de capitales y se opuso al salvataje de OCA y del Grupo los Cedros", remarcó en un comunicado el jefe del sindicato de personal jerárquico del ente recaudador.También recordó que el funcionario saliente "no se mostró eficaz en el resguardo de los datos secretos de los contribuyentes que habían confiado en la AFIP para blanquear sus capitales", en alusión a la filtración de los datos de las personas que ingresaron al blanqueo.PROCESARONA EMPLEADOSEl juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó ayer con prisión preventiva a empleados de la AFIP y a un empresario, en una causa por filtración y comercialización de datos secretos sobre el último blanqueo de capitales, en 2016. Se trata de Leandro Rodríguez, Sebastián Caramaian, Alejandro Adduci, Daniel Courmanian, Pablo Degano, Martín Omar Del Cuadro y Marcelo Vecchio, quienes fueron procesados por el delito de asociación ilícita y violación de secreto, y además se les dictó embargos de 10 millones de pesos para cada uno.