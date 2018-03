Preso sin plazos por el homicidio de Córdoba

Un hombre de 30 años identificado como Víctor Leonardo O. quedó en prisión preventiva sin plazos en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Mirna Segré por el homicidio de Diego Córdoba de 37 años ocurrido el pasado martes en esta ciudad.

Así lo resolvió el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi, a raíz del pedido formulado por la funcionaria del MPA en una audiencia de medidas cautelares celebrada a las 8 de la mañana de ayer en los tribunales locales.

La fiscal le atribuyó la autoría del delito de "homicidio simple doloso". La Defensa estuvo a cargo del abogado Sergio Fregona, y el imputado Víctor O. hizo uso de su derecho de declarar en la audiencia.



LOS HECHOS

Los ilícitos que investiga Segré ocurrieron en los primeros minutos del martes 27 de febrero. "La víctima y su mujer fueron a la casa de Víctor O. a intentar dialogar con él. Le tocaron timbre varias veces, pero el imputado estaba en la terraza", informó Segré.

La fiscal relató que “al ver a la pareja en la puerta de su casa, el imputado les arrojó una maceta y, como no los golpeó, descendió a su encuentro. Una vez que bajó, sin mediar palabras, el imputado le propinó múltiples heridas corto punzantes a Córdoba con un arma blanca".

Segré concluyó que, "el fallecido no tenía ningún arma en su poder y falleció a los pocos minutos en el lugar de los hechos".



DIJO QUE NO

LO QUISO MATAR

Tal como anticipamos en párrafos anteriores, el imputado Víctor O. hizo uso de su derecho de declarar en la audiencia. En su descargo afirmó no haber querido matar a Diego Córdoba, en un relato un tanto enredado.

En su alocución, Víctor O. aseguró que, “... volvieron a tocar timbre, vuelvo a salir y les reitero si pueden venir en otro momento, que tenía a mi nena durmiendo...

"El [Diego Córdoba] seguía insistiendo en que bajara y me vuelvo a meter en mi casa. Ahí escucho que abajo golpeaban una chapa y pensaba que querían entrar a la casa. Fue ahí cuando mi perro se enloquece.

"Desde la terraza tengo un montón de macetas. Para mí fue el perro quien hizo caer la maceta cuando empezó a volverse loco (sic). Cuando escucho esto, bajo, abro la puerta y los dos [Córdoba y su mujer Sandra] se me tiran encima. Ambos me empiezan a pegar. Yo no bajo con el cuchillo, ya estaba ahí abajo. El cuchillo está abajo ya que lo utilizo para mis trabajos de plotteo. Mientras estaba encima de mí, saco la mano derecha, busco el cuchillo y de la única puñalada que me acuerdo es en la espalda".

Así aseguró Víctor O. que ocurrieron los hechos, según publicó el portal Rafaela Noticias. No obstante le fue confirmada la prisión preventiva sin plazos.