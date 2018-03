Los Oscar en los tiempos del #MeToo

HOLLYWOOD, Estados Unidos, 3 (AFP-NA) Por Javier Tovar. - El Oscar cierra el domingo una temporada de premios marcada por la guerra a los abusos sexuales y la desigualdad de género en Hollywood.Los escándalos, que comenzaron con las perturbadoras revelaciones contra Harvey Weinstein, dieron vida a movimientos como el #MeToo y Times Up contra estos abusos y a favor de más equidad.El Oscar ya encaró en el pasado fuertes críticas por falta de diversidad racial y de género, y este año sin duda "esos temas estarán presentes", dijo a la AFP Tim Gray, vicepresidente de Variety y editor de premios."La gente en Hollywood está hablando de diversidad, de los movimientos #TimesUp y #NeverAgain, aunque es difícil decir algo significativo en 45 segundos".Los 8.500 miembros de la Academia del cine de Estados Unidos - de la que Weinstein fue expulsado- votaron hasta el martes y los pronósticos colocan a "La forma del agua", del mexicano Guillermo del Toro, entre las favoritas, junto con "Tres anuncios por un crimen".También a "Coco", la cinta animada de Pixar y Disney inspirada en el Día de Muertos de México, y "Una mujer fantástica" del chileno Sebastián Lelio, protagonizada por la actriz trans Daniela Vega.El comediante Jimmy Kimmel será nuevamente el anfitrión de los Óscars, que se organizan con mucho cuidado para no repetir el fiasco del año pasado, cuando Warren Beatty y Faye Dunaway recibieron el sobre errado y entregaron el premio a mejor película a "La La Land", cuando en realidad era "Moonlight"."La Academia seguramente estará alerta", estimó el crítico de cine Peter Debruge. "Pero de vez en cuando un error humano le inyecta emoción al show"."La forma del agua" cuenta la historia de amor entre una mujer de limpieza muda y un humanoide anfibio atrapado en una base ultrasecreta en el Estados Unidos de la Guerra Fría."Lo más bello que he escuchado es que la película ha sanado emocionalmente a alguien o ha sido una especia de bálsamo para el alma", dijo a la AFP Del Toro, nominado en 2007 por "El laberinto del fauno", que se llevó tres estatuillas, aunque no la de director."La forma del agua" recibió en total 13 nominaciones al Oscar, más que cualquier otra película, incluida la de mejor dirección, casi segura para el mexicano, que ya ganó el Globo de Oro, el Bafta y el premio del sindicato de directores.En esa categoría compite también Greta Gerwig por "Lady Bird", la única directora nominada este año y apenas la quinta en las 90 ediciones de este prestigioso premio.En la categoría de mejor fotografía fue nominada la primera mujer en la historia de los Oscar: Rachel Morrison, por "Mudbound: El color de la guerra".El sitio de predicciones Gold Derby proyectó que el Óscar a mejor película irá para "Tres anuncios por un crimen", el drama dirigido por Martin McDonagh -no nominado- sobre una mujer que alquila tres vallas publicitarias para protestar por la lentitud de la investigación policial sobre la muerte de su hija.La película -que tiene siete nominaciones, una menos que la cinta bélica "Dunkerque"- debe ganar también por la actuación de Frances McDormand y Sam Rockwell.Gary Oldman probablemente vuelva a casa con el Oscar por su aclamada interpretación como el primer ministro británico Winston Churchill en "Las horas más oscuras", nominada en un total de seis categorías al igual que "El hilo fantasma".La competencia será abierta y, según la prensa especializada, ninguna película acaparará los premios, como lo hizo "Ben-Hur" (1959), "Titanic" (1998) y "El señor de los anillos: el retorno del rey" (2003), que comparten un récord de 11 estatuillas cada una."No recuerdo un año con tanta incertidumbre, hay al menos cuatro candidatos fuertes" al Oscar a mejor película, dijo Gray.