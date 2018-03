Jaguares frente a Hurricanes

BUENOS AIRES, 3 (NA) - Jaguares, la franquicia argentina en el Super Rugby, debutará hoy como local por la tercera fecha de la temporada, en la que recibirá en el estadio de Vélez Sarsfield a Hurricanes, un equipo plagado de jugadores de los temibles All Blacks de Nueva Zelanda. El encuentro se disputará a partir de las 18:40 en el estadio "José Amalfitani" de Liniers, con arbitraje de Nick Briant y televisación en vivo del canal ESPN.

Jaguares no comenzó de la mejor manera el certamen 2018, al menos en cuanto a resultados, porque en su gira por Sudáfrica perdió frente a Stormers (28-20) y Lions (47-27). Por eso, el DT argentino Mario Ledesma realizará tres cambios respecto del XV que comenzó en Pretoria ante los Lions, uno de los candidatos al título. Marcos Kremer ingresará desde el inicio en lugar de Tomás Lavanini, y Javier Ortega Desio estará con la número 7. Además Guido Petti sale y en su lugar ingresa Matías Alemanno. En el banco, se destaca el regreso de Juan Martín Hernández -no estuvo en el partido del sábado-, y la inclusión de Sebastián Cancelliere. El hombre de Hindú ocupará el lugar que dejó Ramiro Moyano tras sufrir un desgarro en el isquiotibial de su pierna derecha.

Los Hurricanes no se guardarán nada para este duelo, porque vienen de perder ante Bulls en Pretoria sorpresivamente y necesitan recuperarse para no perder terreno.

Estas son las formaciones: Jaguares: 15- Joaquín Tuculet, 14 Bautista Delguy, 13 Matías Orlando, 12 Bautista Ezcurra, 11 Emiliano Boffelli, 10 Nicolás Sánchez, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Tomás Lezana, 7 Javier Ortega Desio, 6 Pablo Matera (c), 5 Matías Alemanno, 4 Marcos Kremer, 3 Nahuel Tetaz Chaparro, 2 Agustín Creevy y 1 Felipe Arregui. DT: Mario Ledesma. Suplentes: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Guido Petti, 20- Juan Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Juan Martín Hernández, 23- Sebastián Cancelliere.

Hurricanes: 15 Jordie Barrett, 14 Julian Savea, 13 Matt Proctor, 12 Ngani Laumape, 11 Ben Lam, 10 Beauden Barrett, 9 TJ Perenara, 8 Gareth Evans, 7 Ardie Savea, 6 Brad Shields (c), 5 Sam Lousi, 4 Vaea Fifita, 3 Ben May, 2 Ricky Riccitelli, 1 Chris Eves. DT: Chris Boyd. Suplentes: 16 James O’Rielly, 17 F. Armstrong, 18 Alex Fidow, 19 Fatialofa, 20 Blade Thomson, 21 Jamie Booth, 22 Garden Bachop, 23 Aso.