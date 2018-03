Cerraron Ovoprot y echan a trabajadores

El conflicto de Ovoprot, la principal empresa argentina y de Sudamérica en el procesamiento y exportación de huevo líquido y en polvo no terminó de la mejor manera: cierra y despide a sus 18 empleados.

Lo confirmó en diálogo con LT10 Juan Pusineri, abogado apoderado del sindicato de la alimentación de Santa Fe y comentó que aún resta aclarar cómo serán las indemnizaciones de los trabajadores.

Este jueves, Sebastián Perea, presidente de la firma comunicó al Ministerio de Trabajo la decisión que los empleados "venían intuyendo".

Pusineri contó que el titular “lo atribuyó a cuestiones macroeconómicas y reconoció que en el último tiempo tuvo una influencia muy importante la decisión de tomar Cresta Roja que hoy se le hace inmanejable".

Asimismo, explicó que "Cresta Roja está en agonía porque subiste con las herramientas que le provee el gobierno y en ese contexto Ovoprot quedó fuera de mercado".

En relación al cierre, Pusineri opinó que “el manejo no fue bueno” ya que "si una empresa tiene una situación de crisis existen una serie de herramientas legales que se pueden poner en práctica para anticiparla, amortiguar las consecuencias, tener un ámbito de negociación con las autoridades públicas y con el sindicato". Por el contrario, Ovoprot no acudió a estos instrumento legales. "Comunicó que no podía seguir funcionando, dejó de pagar los sueldos, envió telegramas al personal y la semana pasada intentaba llevarse las máquinas", lamentó. (Fuente: LT10.com.ar)