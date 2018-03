No se sacaron ventajas

Colón y Huracán igualaron 0 a 0, al término de un discreto encuentro disputado anoche en el estadio "Brigadier General Estanislao López", en el marco de la decimoctava jornada de la Superliga.En medio de un trámite ligeramente tedioso, ambos equipos se repartieron aciertos y errores, por lo que el empate se ajusta a lo acontecido en el campo de juego.Arsenal de Sarandí dejó anoche una racha negativa de doce fechas sin ganar al superar como local a Lanús por 2 a 1, en un partido disputado en el estadio "Julio Humberto Grondona". Los goles del equipo del "Viaducto" fueron obra del uruguayo Diego Chaves, a los 12 minutos, y Marcos Curado, de cabeza, a los 36, ambos en el primer tiempo, mientras que Alejandro Silva, de penal, a los 9 del complemento, descontó para el "Granate".En el otro juego de ayer, Belgrano no pudo sostener la ventaja de 2 a 0 que había conseguido rápidamente y Patronato le arrebató un punto en el 2 a 2 final que protagonizaron en el Barrio Alberdi.La 18ª fecha de la Superliga tendrá continuidad en la jornada de hoy con la disputa de cuatro encuentros entre los que se destaca la visita de Unión a San Lorenzo, desde las 17 hs. También en ese horario (TNT Sports) van a jugar Tigre ante Talleres (Mauro Vigliano), a las 19:15 (Fox Sports) Central vs Godoy Cruz (Fernando Echenique) y 21:30 (TNT Sports) Temperley vs Gimnasia (Juan Pablo Pompei).Estadio: Pedro Bidegain (San Lorenzo).Arbitro: Fernando Rapallini.Hora: 17:00 - TV: Fox Sports.Nicolás Navarro; Marcos Angeleri, Matías Caruzzo, Fabricio Coloccini, Gabriel Rojas; Franco Moyano, Robert Piris da Motta, Facundo Quignon o Alexis Castro; Fernando Belluschi; Nicolás Blandi y Rubén Botta. DT: Claudio Biaggio.Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli, Bruno Pittón; Manuel de Iriondo, Mauro Pittón, Nelson Acevedo, Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.