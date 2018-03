CRAR y el fixture del Apertura

La Unión Santafesina de Rugby confirmó el fixture del torneo Apertura de primera división y reserva, que dará inicio el sábado 17 de marzo. CRAR integrará la Zona A con La Salle, Santa Fe Rugby y Querandí, en tanto que en la Zona B estarán CRAI, Universitario, Alma Juniors de Esperanza y Cha Roga.

El debut del equipo rafaelino, que tomará el certamen como preparación para el TRL, será como local frente a La Salle. Este es el detalle:

Primera fecha (17-3): Zona A: Santa Fe RC vs. Querandí y CRAR vs. La Salle. Zona B: CRAI vs. Cha Roga y Universitario vs. Alma Juniors.

Segunda fecha (24-3): Zona A: CRAR vs. Querandí y La Salle vs. Santa Fe Rugby. Zona B: Universitario vs. Cha Roga y Alma Juniors vs. CRAI.

Tercera fecha (7-4): Zona A: Santa Fe RC vs. CRAR y Querandí vs. La Salle. Zona B: CRAI vs. Universitario y Cha Roga vs. Alma Juniors.

Finales (15-4): 1º Zona A vs. 1º Zona B; 2º Zona A vs. 2º Zona B; 3º Zona A vs. 3º Zona B y 4º Zona A vs. 4º Zona B.



LOS JUVENILES

También se dio a conocer el programa de partidos que tendrá el Apertura de divisiones juveniles, preparatorio para el tradicional Dos Orillas. El Círculo Rafaelino integrará la Zona A junto a Cha Roga, Santa Fe Rugby y Querandí; mientras que en la B jugarán CRAI, Universitario, La Salle y Alma Juniors.

El formato será similar que en el Apertura de primera y reserva. Todos contra todos en el mismo grupo, a una rueda. Luego se jugarán las finales. Primero vs. Primero; Segundo vs. Segundo y así sucesivamente.

CRAR jugará en la primera fecha, el 7 de abril, como local frente a Cha Roga; en la segunda el 14 de abril los chicos del Verde volverán a ser locales, ante Querandí; y en la última jornada el 21 visitarán a Santa Fe RC.



SELECCIONADO JUVENIL

Este sábado, a las 12 en cancha de CRAI en la capital provincial, el seleccionado M-18 de la Unión Santafesina disputará un amistoso preparatorio para el Campeonato Argentino, frente a Rosario.

Cabe recordar que forman parte del representativo de la USR los jugadores de CRAR, Gabriel Morales, Octavio Capella, Ignacio Martínez y Tomás De la Riva.