El Gobierno expresó su pleno respaldo a Arribas

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró ayer que el gobierno nacional respalda "plenamente" al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien fue acusado en Brasil por presuntamente haber recibido 850.000 dólares en coimas de parte de empresas vinculadas al escándalo del Lava Jato."Respaldamos plenamente a Gustavo Arribas en su tarea y en su trabajo en la AFI", sostuvo Peña en conferencia de prensa tras una reunión de Gabinete ampliada que encabezó el presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner (CCK).Sin embargo, poco después, la socia de Cambiemos Elisa Carrió volvió a pedirle al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que investigue la nueva denuncia, luego de que la causa contra el funcionario se cerrara el año pasado por ausencia de delito.El jefe de Gabinete consideró que en la denuncia "no hay nada nuevo" respecto de aquella investigación y confirmó que la Casa Rosada se comunicó con el Gobierno de Brasil, que "no estaba al tanto" de esta nueva acusación. "Todo se basa nuevamente en la denuncia de esta persona (Leonardo) Meirelles que ya ha sido demandado por Arribas por mentiroso", enfatizó Peña al referirse al "arrepentido" del escándalo del Lava Jato, quien acusó ante la Justicia argentina al jefe de la AFI de haber recibido 850.000 dólares en transferencias bancarias producto de coimas pagadas por Odebrecht.El ministro coordinador dijo que "no hay nada nuevo" y pidió "prudencia", tras resaltar que "no hay denuncia".Además, recordó que Arribas tiene "una causa cerrada en Argentina" por supuestamente haber recibido dinero de la firma Odebrecht para interceder a su favor en la adquisición de la obra del soterramiento del tren Sarmiento.Peña se expresó así al brindar el respaldo del Ejecutivo al jefe de la AFI, luego de que este jueves la Policía Federal de Brasil lo involucrara en una investigación derivada del escándalo del Lava Jato.Este jueves, la fuerza del país vecino acusó a Arribas de haber recibido 850.000 dólares de una estructura montada para lavar dinero y evadir a través de sociedades "pantalla" y cuentas offshore.La investigación se denomina "Operaçao Descarte" y se basa en la empresa a cargo de la recolección de residuos en San Pablo, "Consorcio Soma", que recurrió a una operatoria de facturas truchas para generar fondos negros y transferir dinero a los destinatarios finales.Según publicaron los diarios O Globo y Estado, se realizaron quince allanamientos en el marco de esa pesquisa.PARA CANICOBA CORRAL,NO HAY ELEMENTOSEl juez Canicoba Corral afirmó que en principio no habría elementos para abrir una nueva investigación penal contra Gustavo Arribas. "No debería abrirse una causa porque si se trata del mismo hecho, los argumentos en que en su momento yo fundé la resolución seguirían vigentes", explicó Canicoba Corral.En declaraciones a la radio La Red, el juez explicó: "De acuerdo a lo que leí en los diarios, la nueva acusación es muy confusa". "Pareciera que intervienen otras empresas, pero cuando uno analiza las cosas que se insinúan, pareciera que son las mismas personas, la misma imputación y los mismos montos", destacó.El funcionario nacional fue sobreseído por el juez federal Canicoba Corral, su decisión fue ratificada por la Cámara Federal en la investigación por los supuestos sobornos y ahora fue apelada nuevamente.