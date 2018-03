Sobreseyeron a Moreno

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El juez federal Rodolfo Canicoba Corral resolvió ayer sobreseer al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno en la causa por la supuesta manipulación de los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)."No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la Metodología vigente", resaltó Canicoba Corral.El ex secretario estaba acusado de haber dado órdenes para controlar el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y de haber violado el secreto que imperaba sobre los datos estadísticos, al obligar a los técnicos a entregarlos. La decisión del magistrado también incluyó a la ex directora del Indec Ana María Edwin y de la ex funcionaria a cargo del Indice de Precios al Consumidor (IPC) Beatriz Paglieri.