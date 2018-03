Patrulleros "inteligentes" chocaron en cadena

Un hecho insólito ocurrió ayer por la tarde en la zona sur de Rosario, cuando varios patrulleros flamantes de la Policía de Santa Fe que arribaban a la ciudad para reforzar la seguridad, chocaron en cadena detrás de un vehículo particular. En principio no hubo heridos y el tránsito estaba cortado hacia el sur, publicó en su portal Rosario 3.El choque en cadena se produjo sobre avenida Circunvalación, en la bajada hacia avenida San Martín. Según contaron testigos en el programa La primera de la tarde (Radio 2), un Fiat 147 inició la serie de impactos y detrás chocaron unos nueve móviles flamantes de la Policía provincial.Estos patrulleros “inteligentes” estaban llegando a Rosario como parte del refuerzo para patrullar las calles de la ciudad e iban a ser presentados el lunes.“Fueron todos choques a baja velocidad, por eso no hubo heridos”, contó uno de los oyentes de la radio al periodista Sergio Roulier.Debido a la cantidad de vehículos involucrados en el choque, el tránsito estaba cortado en la mano que va al sur (hacia Villa Gobernador Gálvez) de avenida Circunvalación. Había gran congestión vehicular en la zona.