"La Mole" Moli le ganó un juicio a Tinelli

Fabio "la Mole" Moli tuvo un fallo favorable en la Justicia en el juicio que le inició cuando Marcelo Tinelli decidió rescindirle el contrato, y lo acusó por maltrato de animales. Sobre el tema, también se conoció que el demandado apeló, según informó Carlos Nayi, abogado del cordobés.

TIEMPO DE MEMORIA

Memora hoy diario Popular que el conflicto se inició el año pasado, cuando después de tener todo cerrado para estar en el Bailando, a "la Mole" lo corrieron de la pista en medio de acusaciones, entre las que estaban las de una hija de Tinelli, sobre maltrato animal.

El cordobés cría perros galgos y es un defensor de las carreras, lo que disparó la polémica.

"La Mole" le pidió a Tinelli que se disculpe públicamente para retirar de los Tribunales el juicio que le entabló al conductor, pero como no lo hizo el juicio siguió.

En su descargo, Fabio Moli recordó que Tinelli lo había contratado para el programa televisivo ShowMatch, y "después me bajó abruptamente y todos los miembros del jurado comenzaron a ningunearme por mi actividad en las carreras de perros. Yo respondí que siempre tuve animales porque me crié en el campo, pero que nunca los maltraté y tampoco no les di de comer, como dijeron falsamente. Me dolió que pusieran imágenes de perros flacos en la televisión".

SOLAMENTE QUE SE RETRACTE

Por otra parte "la Mole" aclaró que "en la primera audiencia, Tinelli no se presentó (hubo tres instancias en las que no se llegó a ningún acuerdo)", y por eso fue hasta las últimas consecuencias.

"No estoy pidiendo ningún dinero, como se dice por ahí. A Tinelli, a quien lo conozco poco, solo le reclamo que me pida disculpas por los medios y yo en el acto retiro la denuncia", volvió a decir "la Mole".