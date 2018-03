Castellano defendió su gestión y puso el foco en la seguridad

Por séptima vez consecutiva, el intendente Luis Castellano dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, en esta ocasión con un discurso en el que repasó lo que considera fortalezas de su gobierno municipal, hizo referencia a los proyectos que impulsará este año y repartió críticas a la Provincia por la inseguridad de la que no se hace cargo y elogios por un conjunto de inversiones en obras públicas.Durante una reunión a la que, a diferencia de otros años reflejó una menor presencia de representantes de instituciones de la ciudad, quizás por el nuevo horario de las sesiones legislativas que comienzan a las 13, Castellano ofreció un mensaje de tono conciliador ante un Concejo dominado ampliamente por la oposición de Cambiemos y en el que el oficialismo cuenta con sólo dos ediles de un total de diez, luego de la partida del bloque de Silvio Bonafede.En la apertura, fue el titular del parlamento ciudadano, Raúl Lalo Bonino el encargado de dar la bienvenida al Intendente. "Sabemos que muchos son los desafíos que debemos enfrentar este año, y que los reclamos van a ser varios, que diferentes son las miradas que tenemos quienes desarrollamos la labor en este recinto y representamos a todos los rafaelinos. Pero el objetivo compartido es priorizar aquellas cosas que nos unen, tirando todos juntos para un mismo lado y trabajar mancomunadamente con el Ejecutivo para seguir transformando esta ciudad", sostuvo con un gesto de cordialidad política."Mucho se ha hablado ya de la composición que asume hoy este Concejo. Mucho se habla, y seguramente se hablará, acerca de oficialismo y oposición. Yo no estoy acá para abonar esos debates. Mi deber es con la ciudad, con nuestra gente", devolvió a modo de gentileza el titular del Ejecutivo Municipal.De los 31 minutos que se extendió el discurso, Castellano dedicó algo más de 7 para referirse a la problemática de la inseguridad, la principal preocupación de los rafaelinos desde hace un tiempo a esta parte. En ese período cosechó aplausos principalmente de los funcionarios del Gabinete que participaron de la apertura. "Nosotros somos un equipo. Nuestro trabajo diario se enmarca en un proyecto de desarrollo territorial, fuertemente anclado en lo productivo, en la obra pública, en el desarrollo urbano, en el desarrollo humano, donde la articulación público privada cobra un rol central", afirmó. "Esto se ve plasmado en muchas de nuestras acciones, en la inversión que venimos realizando en desarrollo social, en educación, en salud, en cultura, en deporte", agregó.Como al pasar repasó estadísticas recientes: "Más de 1.800 niños y niñas han pasado el verano en nuestras colonias, más de 1.500 personas formaron parte de nuestros talleres barriales, miles de jóvenes recibieron la visita de nuestros equipos de salud bajo el programa Hay Equipo, 1.200 chicos y chicas integrados al Plan Bicentenario de Inclusión Educativa, 1.300 becas para todos los niveles educativos", enumeró. "Compartimos miles de sonrisas emocionadas en cada ecografía hecha en el Omnibus Sanitario, nos llena de orgullo ver el talento de tantos que llenan las aulas en la Escuela Municipal de Música, de la EMAE, del Liceo", remarcó."Seguimos promoviendo el desarrollo sustentable, fomentando el uso de la bici, el uso del transporte público a través de la construcción de nuevas garitas y la mejora de las frecuencias. Este mes incorporaremos tres nuevas unidades para continuar fortaleciendo nuestro transporte", enfatizó sobre los minibuses. "Establecimos un acuerdo con el gobierno nacional para llevar adelante un plan de trabajo que nos permitirá implementar la SUBE. Antes de fin de año, estaremos integrados a ese sistema con el que ya cuentan las ciudades más importantes del país. Con la SUBE, los rafaelinos que viajen a otras ciudades también podrán utilizar los colectivos, trenes, subtes, y toda forma de transporte público que esté adherido. Todos los beneficios de nuestro actual sistema, como los descuentos sociales para jubilados y el Boleto Educativo Gratuito, se mantendrán", adelantó.Tras describir las líneas de acción que enorgullecen la gestión, cambió el ceño para referirse a "lo que le preocupa a los rafaelinos" que es la inseguridad. Recordó una reunión reciente en una casa con 25 vecinos que en julio entregaron una carta al ministro de Seguridad de la provincia y al gobernador (Miguel Lifschitz) pero que recién recibieron una respuesta a principios de febrero en la que sólo le indicaron que "se dirijan al jefe de Policía". "Durante los 7 meses de demora entre la entrega de la carta y la respuesta, los robos continuaron", disparó."Ustedes nos han visto reclamar al gobierno lo que no puede llamarse de otra manera que una gran deuda con los rafaelinos. Nos han escuchado pedir (al punto de ser catalogados como “pesados” por algún funcionario provincial), más policías, más equipamiento de la fuerza, más tecnología, un plan de seguridad. Seguiremos insistiendo, también ante la Justicia, para que con los jueces, desde su labor, mediante acciones conjuntas, ataquemos de frente al narcomenudeo", sostuvo.Después rescató lo que hace el Municipio "en materia de prevención" y consideró que la creación del Comando Unificado de Operaciones, en el que Gendarmería Nacional, la Policía Provincial, la Guardia Urbana Rafaelina y Protección Vial y Comunitaria realizan operativos conjuntos. "Es un logro local, que lideramos con nuestra capacidad de diálogo, y en el que debo reconocer, por supuesto, la buena voluntad de quienes dirigen todos esos organismos", acotó.Tras expresar que este año podría instalarse una delegación de la Policía Federal, Castellano ponderó "el proceso de incorporación de 25 nuevos agentes en la Guardia Urbana Rafaelina" que es posible a partir de un presupuesto de 55 millones de pesos para seguridad durante 2018, lo que representa un aumento de 54% con respecto al 2017."Con esos 55 millones se podrían ejecutar 55 cuadras de pavimento en un año, o se podrían comprar 18 unidades de transporte público, o se podrían disponer 250 lotes del Instituto Municipal de la Vivienda para 250 familias que quieren un terreno propio, o se podrían construir cinco jardines materno infantiles, con los gastos de personal docente incluido. Esta clase de inversiones debemos resignar por tener que ocuparnos de un problema del que el gobierno provincial debería hacerse cargo", enfatizó, crítico a la vez que adelantó la creación de mesas barriales para coordinar cadenas de alertas efectivas ante casos de inseguridad.Por otra parte, ratificó la continuidad de "las campañas de concientización, mejorando la transitabilidad de nuestras calles, la semaforización, diseñando planes que hacen de Rafaela una ciudad accesible" y manifestó que el Ejecutivo ya elevó un proyecto de ordenanza para que "los padres de los menores infractores cumplan, como medida complementaria a las multas, trabajo comunitario por las faltas graves que sus hijos cometan".Y otra iniciativa a punto de presentarse ante el cuerpo legislativo incluye el Plan de Pavimentación de más de 100 cuadras en 14 barrios de la ciudad. "Este año finalizaremos la obra de Vieytes-Marchini, con sus dos carriles, espacios de estacionamiento, ciclovía, iluminación LED. Esta obra es mucho más que un beneficio para el sur de la ciudad, porque la conectividad vial de toda Rafaela se verá mejorada con esta concreción", recordó.Otro proyecto en carpeta se refiere a la pavimentación de la ciclovía a Bella Italia que próximamente se ejecutará con un presupuesto de 10 millones de pesos. "Es un primer avance en la consolidación del Area Metropolitana Gran Rafaela", declaró. Y en marzo "vamos a licitar la obra de refuncionalización de Ernesto Salva", consignó.En el tramo final, pidió respaldo a los concejales para "reclamar al Gobierno nacional por todos los proyectos de obras presentados en tiempo y forma ante diversos ministerios". Con algo de ironía, señaló: "No queremos que el actual presidente, termine su mandato en 2019 sin haber iniciado una sola obra nueva para Rafaela". En este punto incluyó a la transformación de la 34 en autovía que avanza muy lento y al nuevo gasoducto que no avanza."En lo que respecta al gobierno provincial, debo reconocer el inicio de obras largamente reclamadas, como el nuevo desvío de Tránsito Pesado, el entubamiento del canal Norte y la pavimentación del ingreso a nuestro Parque de Actividades Económicas", puntualizó, más positivo, destacando además la licitación reciente del acueducto. "Seguiremos, como siempre, alertas, hasta que la obra se concluya", advirtió.Con relación al cuidado del ambiente, mencionó el proyecto de ordenanza de iluminación LED que establece que "todo nuevo tendido lumínico que hagamos en la vía pública, contará con esa tecnología al igual que las nuevas urbanizaciones privadas". "Para tener una dimensión de esta inversión, basta con decir que una luminaria de sodio, de las que venimos usando, tiene un costo unitario de 3.800 pesos, y una de LED cuesta 8.000 pesos. Pero el ahorro energético es de aproximadamente el 50%", ponderó.Asimismo, aseguró que "la semana que viene estarán en Rafaela equipos de la SEDRONAR para comenzar a coordinar el inicio de actividades en las instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, el DIAT, el exCEPLA" y que se licitará el próximo mes la ampliación del centro de salud de barrio 2 de Abril.Por último, puso en valor el compromiso con la transparencia del Estado local, primero por la ordenanza del 2012 que "prohíbe la designación de familiares en cargos públicos" y segundo porque ahora "las declaraciones juradas de todos los funcionarios están al alcance de todos". "No tengo dudas de que el Concejo adoptará la misma medida, como así también la que ya mencioné sobre el ingreso de familiares", desafió.