Sin clases el lunes 5, martes 6 y el jueves 8

La Asamblea Provincial de AMSAFE determinó ayer rechazar la propuesta salarial del Gobierno de Santa Fe y convocar a un paro de 48 horas (lunes y martes), al cual se le agrega la adhesión al paro internacional de mujeres del próximo 8. De esta forma, el ciclo lectivo comenzará el miércoles, pero el segundo día recién será el viernes.El órgano deliberativo recogió la votación de 33.414 sufragios de docentes de toda la Provincia y decidió no aceptar la oferta salarial que se dio en paritarias e impulsar el siguiente plan de lucha declarando el estado de alerta y movilización permanente. Vale destacar que sesionó bajo la advocación de la compañera Vanesa Castillo (quien fuera asesinada en Alto Verde hace algunos días) reafirmando su compromiso de continuar trabajando en la exigencia de Justicia, Reparación y Prevención.De esta forma, no habrá inicio de ciclo lectivo y se determinó un paro de 48 horas los días 5 –con movilización a Buenos Aires- y 6 de marzo. A estos días se le suma el paro del 8 de marzo para participar activamente en el Paro Internacional de Mujeres y sumarse a las convocatorias de las Multisectoriales de toda la Provincia.El plan de lucha delineó, además que, de no haber una nueva propuesta para evaluar en asamblea: habrá un nuevo paro de 48 hs. la siguiente semana. Si bien no está confirmado, podría ser el martes 13 y el miércoles 14.Por otra parte, se facultó al Plenario de Secretarios Generales y a la Junta Ejecutiva de CTERA a que en caso de que no exista convocatoria a la Paritaria Nacional Docente defina la continuidad del Plan de Lucha, unificando con los otros gremios docentes, los estudiantes y la comunidad.Se informa además que la posesión de cargos prevista para el día 5 de marzo se traslada automáticamente al primer día hábil después de la medida de fuerza, es decir el 7 de marzo. Ante cualquier consulta, se informa a los docentes que AMSAFE ofrece su asesoría gremial.En cuanto a los, se enumeran para el-Aumento salarial para activos y pasivos sin techo. Paritaria libre. No al límite del 15%. Respeto a las relaciones salariales entre cargos, jerarquías y horas de cátedra. Salarios acordes al aumento de las tarifas y el costo de la canasta familiar.-Urgente pago del proporcional de vacaciones.-Derogación de la 4ta categoría del Impuesto a las ganancias. El salario no es ganancia.-Pago urgente de todo lo adeudado a los compañeros en tareas diferentes correspondiente a los cursos de capacitación ley Nº 4077. Exigir un espacio de discusión a fin de reorganizar la asignación presupuestaria de los cursos de capacitación.En cuanto a lase solicita:-Urgente cronograma de concurso de titularización en cargos de base y horas cátedra, y traslado de nivel secundario.-Ampliatoria del concurso 1408/17 de titularización de horas cátedras en el nivel superior en las carreras aún no convocadas.-Segundo ofrecimiento de los concursos de ascenso de supervisión y dirección IPE.-Convocatoria a titularización de horas cátedra de ajedrez.-Inscripción a escalafón de suplencias de supervisión de IPE incluyendo los directivos recientemente titularizados.-No al recorte de las prácticas médicas y prestaciones de servicio de IAPOS.-Mejores condiciones laborales y mayor inversión en infraestructura escolar.-Ninguna limitación a las licencias. No a la "tablita".-Urgente modificación del decreto Nº 2288 en los aspectos vinculados al Sistema educativo.-Creación de comisión técnica para el acceso de los derechos consagrados en la normativa general docente, de los Referentes TIC, encuadrados en el Programa de Tramas Digitales.-Traspaso del Ministerio de Salud a Educación de las Escuelas de Enfermería, y titularización mediante reparación histórica de sus docentes.-Modificación de los reglamentos orgánicos de educación especial (Decreto Nº 2679 y Nº 2703) en lo referido a traslado y movilidad del docente integrador.-Creación del cargo de supervisión de Bibliotecas y de Gabinetes psicopedagógicos de modalidad especial.