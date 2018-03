Macri garantizó el gradualismo y prometió años de crecimiento

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente Mauricio Macri garantizó ayer ante la Asamblea Legislativa que "no habrá un shock de ajuste" como le reclaman sectores ultraliberales, prometió que el país irán dejando de tomar deuda para "recibir inversiones", y dijo que hay un "crecimiento invisible", porque está ocurriendo aunque aún no se note en el día a día.

"Algunos me critican porque voy demasiado lento y otros por ir demasiado rápido", afirmó Macri, quien destacó que a los sectores que piden "un shock de ajuste" les dice: "Acá vinimos a reducir la pobreza y a que ningún argentino pase hambre". Se quejó de que "los otros nos piden que nada cambie y yo les digo que si nada hubiese cambiado estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social", en aparente alusión a Venezuela.

Dijo que "ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio: en el pozo no se ve lo que estamos haciendo, pero esa base existe, está y sobre ella se construye el resto. Esto es lo que está sucediendo, los argentinos empezamos a ver los frutos de eso".

"Elegimos el cambio con gradualismo. Tenemos metas para bajar la inflación, reducir el déficit fiscal y se multiplicarán las inversiones en un país confiable, necesitamos templanza", señaló. "Tenemos metas par bajar la inflación y reducir el déficit fiscal, y como las vamos a cumplir vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable", aseguró el jefe de Estado, al disertar en la Asamblea Legislativa.

En ese marco, Macri resaltó: "No podemos gastar más de lo que tenemos, en esto nos pusimos de acuerdo con los gobernadores. Llegó el momento de ser serios con el desequilibrio fiscal".

Además, garantizó: "Vamos a dejar de endeudarnos y vamos a recibir las inversiones para ser un país confiable", uno de los puntos más críticos de su gestión y sobre el cual los economistas hacen más advertencias.

"Después de décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Es la plata de los argentinos y administrarla con responsabilidad es nuestra obligación", subrayó el Presidente.

Con relación a la inflación, dijo: "Está bajando. La inflación de 2017 fue menor que la de 2016. La de este año va a ser más baja, y la del año que viene va a ser todavía menor que la de éste".

Por otra parte, anunció la presentación de un proyecto de "inclusión laboral", con el objetivo de mejorar el trabajo registrado, sin que se pierda la antigüedad.

El jefe de Estado afirmó que en "el siglo XXI cada día se crean trabajos nuevos y otros se terminan", por lo que consideró: "podemos intentar resistirnos o asumir el momento que nos toca vivir".

Asimismo, destacó que en los últimos dos años aumentó "el trabajo registrado en casi 270.000, pero en la Argentina uno de cada tres trabajadores está en la informalidad".

"Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en 2015. Y los salarios le ganaron a la inflación. En enero tuvimos récord de venta de cemento, de asfalto, de autos y de motos, de turismo y de vuelos de pasajeros, para citar algunos de los ejemplos más visibles. Toda esta actividad está generando trabajo", añadió.

A diferencia del año pasado, el gobierno le puso a las paritarias un techo del 15% cuando se espera una inflación ampliamente mayor.



EL RUMBO CORRECTO

Y "LO PEOR YA PASO"

Macri aseguró que el país está "en la dirección correcta" y que las políticas implementadas en la primera mitad de su gestión están empezando a rendir "frutos", al tiempo que pidió un diálogo "sin patoterismos ni extorsiones" entre sindicatos y empresarios, y confirmó que ve "con agrado" que el Congreso debata este año una posible despenalización del aborto.

"Hace un año, en este recinto, les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiera crecer 20 años en forma consecutiva, que así derrotaríamos la pobreza y fortaleceríamos la clase media. Ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio: en el comienzo no se ve lo que estamos haciendo, no se ven las estructuras, los pilotes, volcando el hormigón. Pero esa base existe, está y sobre ella se construye el resto", enfatizó Macri en su mensaje.

Tras destacar el incremento en la inversión y niveles "récord" en algunos rubros, Macri señaló que el crecimiento del país se da sobre "bases firmes" por lo que "va a durar para toda la vida" y aseguró que "los argentinos empezamos ver los frutos" de las políticas implementadas por su gestión "dejando atrás muchos años de estancamiento y retroceso".



PROYECTOS

En cuanto al año legislativo que comienza, Macri por un lado confirmó que ve "con agrado" que el Congreso debata este año la despenalización del aborto y pidió que se "escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas".

"Estoy a favor de la vida pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables que como argentinos tenemos que darnos", señaló el Presidente en el recinto de la Cámara de Diputados, ante la mirada atenta de legisladores, gobernadores, ministros, jefes de las Fuerzas Armadas y miembros de la Corte Suprema.

Al dar a conocer esa agenda, el jefe de Estado anunció también que promoverá un amplio "blanqueo" de trabajadores en negro, al que denominó de "inclusión laboral", con el objetivo de mejorar el trabajo registrado, sin que se pierda la antigüedad.

El jefe de Estado destacó, al respecto, que en los últimos dos años aumentó "el trabajo registrado en casi 270.000, pero en la Argentina uno de cada tres trabajadores está en la informalidad".

Por otra parte, dijo que enviará al Congreso un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad: sostuvo que no hay "razón para que los padres compartamos solamente dos días al momento del nacimiento de nuestros hijos".

Macri también remarcó en su mensaje que "la seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grandes" que plantea la sociedad, por lo que "por primera vez hay una estrategia nacional para abordar estos temas y estamos llevando el cuidado del Estado adonde antes sólo existía el poder de las bandas".

"Lo mejor es que esta estrategia está funcionando. Las incautaciones de droga son récord, la cantidad de robos se redujo en un 11 por ciento y los homicidios en un 20 por ciento en estos dos años", puntualizó.

Del mismo modo, destacó la actuación de las fuerzas policiales cuyas mujeres y hombres -destacó- "se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración".

Insistió entonces con la importancia de reformar los códigos Penal y Procesal Penal y, en ese marco, avanzar en el Congreso con la "Extinción de Dominio y que el Estado recupere los bienes del narcotráfico y del crimen organizado".

"Desde el año pasado hay una comisión de expertos trabajando y esperamos que nos propongan un Código Penal nuevo en pocos meses", dijo el jefe de Estado y, respecto del Código Procesal, subrayó que el "centro de la reforma" es otorgarles a los fiscales "más protagonismo".

En materia de educación, y en plena pulseada con los gremios docentes por las negociaciones paritarias, el Presidente pidió al Congreso que apruebe una ley que permita difundir los resultados de las evaluaciones de cada escuela, al considerar que "la única manera de mejorar es partir de la verdad".

Respecto del compromiso que deben asumir los gremios subrayó que "no podemos hacer política con la educación de nuestros hijos" y que "no podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias".