Peretti convoca a dos payasos

Definida por el propio autor como una alternativa de difusión literaria urbana, el periodista y escritor rafaelino Edgardo Peretti acaba de lanzar públicamente un nuevo trabajo. El mismo se denomina “Chau, Firulete” y se presenta en formato de separata, esto es -técnicamente- una propuesta de obra breve que se ofrece impreso en un pliego de dos hojas con sus cuatro caras ocupadas por el texto.La propuesta material fue elaborada por la diseñadora local Rosina Usseglio, es de distribución gratuita y se entrega en tal concepto en el local Lorenzo House, contando en la ocasión con un aporte publicitario de Alfajores “500 Millas”, marca que ya ha auspiciado en varias oportunidades al escritor local.En lo que hace al texto en sí, Peretti retoma su recorrido por tiempos y personajes de la ciudad, mezclados en escenarios y circunstancias, apoyando la mención un encuentro que imagina entre dos payasos famosos; Firulete y Carlitos Scazziotta, en un escenario ubicado ficcionalmente por el escritor en una mesa del hoy ya inexistente Comedor “Nona Isabella”, donde se debaten aspectos filosofales de la vida desde atrás del maquillaje del clown y se termina con un desenlace propio de su trabajo. En todo el recorrido se queda con el centro de la escena un personaje que no habla y, ni siquiera, es humano, aunque esto es para analizar un largo rato: la perra Violeta.“En realidad, es un viejo anhelo que tenía desde mis épocas de periodista en LA OPINION – dice EDP quien se desempeñó en el Diario durante veintiséis años-. Un día, Elda Massoni me regaló una foto de Carlitos con la perra Violeta, tomada por el inolvidable Lidel Caccia en una presentación que había hecho el payaso en nuestra ciudad. ‘Podés escribir algo con esto’, me dijo quien por esa época ya era una escritora reconocida y compartía el trabajo en la redacción”.“Por esas cosas que tiene el desorden –continuó-, la foto se fue al olvido y alguien me dijo que había una fotografía, absolutamente inédita, de Alberto Olmedo (caracterizado como el capitán Piluso) y Humberto Ortiz (Coquito), tomada mientras fumaban un cigarrillo en el medio de una pausa en la actuación en el club 9 de Julio. La foto la vi, estaban los dos sentados en una escalera de material que oficiaba de entrada de artistas, detrás del escenario sobre lo que es hoy el tenis y entonces albergaba una canchita de fútbol. Al igual que a la primera, le perdí el rastro. Por eso, esto es empezar a devolver algo de historias que son de todos. A propósito, ¿alguien tiene fotos de la presencia de los “Titanes en el ring” en Ben Hur?. Desde ya agradezco”.En la actualidad, Edgardo Peretti tiene nueve libros editados en formato papel (Félix, el sacristán del diablo, El faro de Lehmann, Karlovich-Karlovich, Colorado Ayacucho, El 54, El arco de la esperanza, Don Sema, Nunca le ganamos y El velorio del tío Pedro) y dos en formato Digital (Amalgamana I y II, en conjunto con Héctor Puig), encontrándose en proceso de edición “La oculta existencia del Bayo Pellegrini”, con relatos publicados en LA OPINION y otros inéditos y, en elaboración una nueva novela. Los mismos se encuentran también en su blog: edgardoperettirafaela.blogspot.es.