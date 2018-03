Pullaro, predispuesto para reunirse con el Intendente

El concejal Lisandro Mársico hace pocos días hizo público un llamamiento a retomar el diálogo entre Maximiliano Pullaro y Luis Castellano en aras de la coordinación de acciones eficaces para el combate contra delito, sosteniendo que no suma a tales fines, que el Ministro de Seguridad de la Provincia y la máxima Autoridad local, no tengan comunicación, esgrimía el edil demoprogresista.Mársico, avanzó en relación a su idea y se entrevistó con el Ministro a los fines de poder acercar posiciones, logrando un compromiso de Pullaro de visitar la ciudad y reunirse con el intendente Castellano, en la premisa de que ambos funcionarios vuelvan a trabajar de manera mancomunada, como se venía haciendo, por el bienestar de los vecinos de Rafaela.“El Ministro de Seguridad me trasmitió su intensión de poder articular con el Municipio diversas acciones a los fines de penetrar en los barrios más complicados, trabajando de manera conjunta, no solo en la prevención sino en la integración de quienes mayor conflictividad presentan”, afirmó el concejal pedepista.“Pullaro mantuvo entrevistas con todos aquellos, quienes se acercaron a hablar con él, representantes de vecinos, concejales, miembros del gabinete municipal, por lo tanto, ningún inconveniente tiene en retomar el diálogo con el Intendente de nuestra ciudad, para coordinar acciones en conjunto”, dijo Mársico.“Igualmente el Ministro, sigue trabajando con el Dispositivo de Intervención Multiagencial, donde diferentes estamentos locales, provinciales y de la justicia articulan y hacen converger la información en relación a la persecución penal, coordinando para que los datos que se reciben tengan un análisis común y no particular, siendo el objetivo hacer más eficiente la propia persecución penal”, sentenció Mársico.