Rafaelinos, para cumplir

Este viernes se disputarán los catorce partidos correspondientes a la última fecha de la etapa de grupos de la Liga Provincial Copa Santa Fe de Básquetbol y los tres elencos rafaelinos, ya sin posibilidades de clasificación, estarán presentándose en condición de visitante. Todos los juegos comenzarán a las 21:30 hs.Atlético de Rafaela, dirigido por Marcelo Miretti, estará midiéndose ante Sportsmen Unidos en uno de los cruces de la Zona D. El elenco rosarino pelea por meterse en la próxima instancia de play off.El conjunto de Jorge Chiabotto, 9 de Julio, estará presentándose en María Juana ante Atlético, por la Zona B. Por otro lado, el Ben Hur de Cristian Losano estará visitando a Trebolense. En ambos cotejos, del “Lobo” y del “León”, serán cruces de colistas.Brown de San Vicente vs Almagro; Temperley vs Atlético Sastre, Atlético Carcarañá vs Racing de San Cristóbal.Brown 24, puntos; Almagro de Esperanza 21; Temperley de Rosario 21; Atlético Sastre 20; Argentino de Firmat 20; Atlético Carcarañá 17; Racing de San Cristóbal 16.Atlético María Juana vs 9 de Julio; Alma Juniors vs Campaña, CACU vs El Tala.Platense de Reconquista 25, puntos; Alma Juniors 23; El Tala de Rosario 22; Campaña de Carcarañá 19; CACU de Ceres 17; Atlético María Juana 16; 9 de Julio 14.Trebolense vs Ben Hur, Talleres vs Ceci, Libertad de Villa Trinidad vs Central San Javier.Sport Cañadense 26, puntos; Ceci de Gálvez 20; Talleres de Gálvez 19; Libertad Villa Trinidad 19; Central San Javier 18; Trebolense 17; Ben Hur 15Sportsmen Unidos vs Atlético de Rafaela, Atlético San Jorge vs ADEO, Rivadavia Juniors vs Unión San Guillermo.Unión San Guillermo 21, puntos; Rivadavia Juniors de Santa Fe 21; Atl. San Jorge 20; Sportsmen de Rosario 20; Adeo de Cañada de Gómez 20; Almafuerte de Las Rosas 18; Atlético de Rafaela 17.Sport vs Argentino de Firmat, Almafuerte vs Platense Porvenir de Reconquista.