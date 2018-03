Imputarán a joven por tentativa de homicidio

En la edición de la víspera dábamos a conocer que finalmente se entregó quien presuntamente sería la agresora de la joven Melina Tissera, quien fue gravemente herida de un disparo en el abdomen en la noche del viernes último, en un confuso episodio registrado en calle Anduiza al 100 en barrio Villa del Parque.La presunta agresora, conocida como María Eugenia “La Piri” C., de 23 años, se había entregado el miércoles a la Justicia, acompañada de su abogado.Cumplidos los plazos legales, hoy a partir de las 11 en sede de la Oficina de Gestión Judicial, se llevará a cabo la correspondiente audiencia imputativa a María Eugenia C., donde la fiscal que investiga el caso, Dra. Gabriela Lema, pedirá su imputación por el delito de “homicidio doloso calificado agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa”.Lo de “en grado de tentativa” es felizmente porque la atacante no alcanzó su objetivo y aunque grave, Melina Tissera continúa viva recuperándose en el Hospital “Jaime Ferré”.Si bien los pormenores del caso se conocerán cuando la fiscal Lema haga lectura de las características del hecho a imputarse, hasta el momento se pudo reconstruir que Melina Tissera fue baleada en la noche del viernes pasado en un confuso episodio registrado en calle Anduiza al 100, en barrio Villa del Parque, hecho por el cual no había ningún detenido hasta el momento.Aunque algunas versiones se apresuraron a indicar que el hecho había sido en ocasión de robo, la fiscalía trabaja sobre otra hipótesis, vinculada en mayor grado a una venganza o a otras cuestiones personales.