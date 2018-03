Panorama Político

CASTELLANO

EN EL CONCEJO

Con un discurso de 31 minutos de duración que arrancó a las 13:14 hs., el intendente Luis Castellano dejó inaugurado ayer un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Rafaela ante la presencia de la totalidad de los ediles, los integrantes de su gabinete y escasa representación institucional.

Tradicionalmente, el cuerpo legislativo realizaba sus sesiones los jueves a las 19 hs., por lo que en las anteriores aperturas del año parlamentario se podía advertir una mayor presencia de vecinos y autoridades de entidades intermedias. En esta oportunidad, había muchos periodistas y funcionarios, algún dirigente vecinal, el obispo de la Diócesis, monseñor Luis Fernández, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Rafaela, Rosario Cristiani, el director Ejecutivo del Centro Comercial e Industrial, Benjamín Albrecht, el juez de Cámara en lo Civil, Comercial y Laboral, Alejandro Román y la jueza penal, Cristina Fortunatto, entre otros, y se advertía la ausencia de dirigentes de entidades intermedias. Llamativamente nadie de la Sociedad Rural ni de la CGT Rafaela.

Con Cambiemos como claro dominador de la escena legislativa al contar con seis de las diez bancas, Castellano se sintió más visitante que nunca en el Concejo. Pero el abrazo que se dio con el presidente del parlamento local, Raúl Lalo Bonino segundos antes de iniciar la lectura de su discurso, quitó presiones del entorno. También las primeras palabras del Intendente apuntaron a esa sana convivencia política. "Hoy damos inicio a un nuevo año legislativo. Mucho se ha hablado ya de la composición que asume hoy este Concejo. Mucho se habla, y seguramente se hablará, acerca de oficialismo y oposición. Yo no estoy acá para abonar esos debates. Mi deber es con la ciudad, con nuestra gente", expresó.

Como la onda de cambio se nota en el sexto piso, además de ser la primera vez que Castellano -en su séptimo año como intendente- abrió las sesiones poco después del mediodía, también debutó en el atril. Siempre, cuando era el turno de pronunciar su discurso, el secretario del Concejo le cedía su silla al titular del Ejecutivo en la mesa de autoridades del cuerpo legislativo.

Sin embargo, entre Bonino y Hugo Menossi surgió la idea de colocar el atril, se lo plantearon a Castellano, quien aceptó esta nueva escenografía aunque debió brindar su mensaje parado y no sentado a diferencia de años anteriores.

Otro detalle en materia de comunicación es que la apertura de las sesiones fue transmitida a través de la página de Facebook de la Municipalidad de Rafaela, con algún inconveniente inicial que luego fue corregido. Se trata de una herramienta que permite una llegada directa al vecino, aunque no hubo difusión de esta opción. La semana pasada, el gobierno provincial también aprovechó su cuenta de Facebook para transmitir en directo el balance que el gobernador Miguel Lifschitz hizo de su gestión durante un acto en Rosario. Es lo que se viene para la política y la difusión de los actos de gobierno.



EL RECLAMO

DE COCCO

El titular del gremio de los municipales, Darío Cocco, dejó un mensaje por elevación a los presidentes comunales e intendentes al reclamar "sensibilidad" a la hora negociar los aumentos de salarios para los trabajadores de los gobiernos locales. El pedido apunta directamente al corazón de los peronistas y al concepto medular de "justicia social".

El jefe del SEOM sugirió, entre líneas, que el propio Luis Castellano tenía la oportunidad de ejercer cierto liderazgo político a nivel provincial en el marco de las paritarias. Reclamó "visión estratégica" en tiempos donde tener un trabajo no garantizar escapar de la pobreza.



VESTUARIOS

En cada gala de entrega de premios de cine, televisión o teatro la cuestión de la indumentaria de los protagonistas es un punto fuerte de cualquier transmisión y de los especialistas en moda. Lo nuestro en esta columna es mucho menos pretencioso, pero podemos hacer un par de apuntes.

En medio de la sobriedad de los integrantes del gabinete municipal para vestirse para la ocasión, sobresalió ampliamente la secretaria de Cultura, María Josefa Popi Sabellotti, quien optó por una pollera verde y una remera amarilla que rompió la armonía de tonos grises y azules predominantes en el sector reservado para el "equipo de gobierno".

Capítulo aparte para el concejal Hugo Menossi, quien se encontraba de camisa amarilla manga larga pero arremangada. El resto de los integrantes varones del cuerpo legislativo se calzó el saco, pero el edil macrista eligió mantenerse sin asesor de imagen.



CAMBIO, JUEZ

En el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se anunció en la reunión de Comisión Directiva de febrero que el Director Ejecutivo, Benjamín Albrecht, dejará el cargo próximamente. Por ahora permanecerá en la función durante todo el mes de marzo, pero nadie asegura que continúe en abril. Su próximo destino es una compañía vinculada al rubro de la construcción propiedad de un ex presidente de la gremial empresaria en tanto que su reemplazante está casi decidido, aunque falta la ratificación de la Directiva lo que podría ocurrir la próxima semana.



LA REFORMA

DE LIFSCHITZ

El gobernador Miguel Lifschitz ahora sí está convencido de que debe liderar el proceso de discusión para reformar la Constitución de la Provincia de Santa Fe que incluya, su reelección (perdón, la reelección del mandatario provincial). Entre los popes del socialismo no está tan convencido Antonio Bonfatti, quien en otros términos deslizó que la obstinación por incluir la cláusula de reelección podría hacer fracasar el impulso reformista.

Desde la oposición, no hay demasiadas opiniones pero algunos dejaron entrever que la reelección por única vez podría ser posible, pero que el actual gobernador se automargine para facilitar el debate.

El 1º de mayo, cuando Lifschitz encabece la apertura del año legislativo en la Provincia, volverá a plantear su objetivo. Como ya lo hizo Bonfatti sin resultados.

A propósito, Lifschitz se diferenció el viernes en "su acto" del presidente, Mauricio Macri, pero el lunes le hizo caso cuando presentó la oferta de aumento salarial para estatales y docentes, con el 15% como tope.