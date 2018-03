Las sensaciones de los concejales

Luego de que el intendente Luis Castellano abriera el año legislativo, poniendo acento en la seguridad, los reclamos, y más que nada en la obra pública, algunas voces de los concejales de la ciudad se despertaron en post de un análisis y sensaciones de cara al 2018 que se viene.El primero de ellos fue el edil del PJ, Jorge Muriel, quien destacó que "el mensaje fue altamente positivo" y se refirió a sus propias expectativas: "estaba con expectativas y me colmó lo que dijo el Intendente. Marcó todo lo que él hizo, y marcó todo lo que falta. No echó culpas y habló en todo momento de buscar conciliación para encontrar todo lo que le falta a Rafaela, como el acueducto y el gasoducto... Además, habló del tema inseguridad, habló de los reclamos que le estamos haciendo a la provincia, y de la policía que está por venir. Vuelvo a decir que en todo momento lo hizo en todo conciliador, y remarcó que no venía a hacer solamente reclamo, pero sabemos que la cosa está difícil y que faltan varias cosas para la ciudad", le dijo Muriel a este Medio.A su turno, el doctor Silvio Bonafede, del Frente Justicialista para la Victoria, criticó un poco el anuncio del primer mandatario, aunque dijo "no estar disgustado" por eso: "creo que fue un discurso más corto que otros años, un discurso menos político, más de anuncios, y personalmente creo que el intendente apuesta al diálogo, más allá de la gran oposición que hoy tiene. Uno esperaba un poco más de énfasis en otras cuestiones, no me disgustó, pero esperaba más energía y decisiones en aspectos sociales, como el de la salud, como la licitación del 2 de Abril, que quizá era para otros años, no para ahora, pero bueno ya está. Me pareció un discurso más simpático", explicó Bonafede.En tanto, Leo Viotti, del espacio Cambiemos, le dijo a LA OPINION que "esperábamos este día con mucha expectativa, ya que trabajamos mucho durante el verano, donde ya presentamos varios proyectos", dijo, mientras que agregó que "no coincido en algunas lecturas que el Intendente hace en esta situación actual que le toca vivir a Rafaela. Creo que hay muchos problemas que él no termina de reconocer. No es la misma visión que tenemos nosotros o los vecinos en la calle. Le echó la culpa al gobierno provincial, no habló de recuperar el diálogo con el ministro Pullaro, que nos parece un punto importante, y si bien habló de trabajar en conjunto, esperemos que sea así. Muchas veces expresan algunas cosas, y luego pasa otra cuestión, y no obtenemos las respuestas que queremos. Más allá de las palabras, nosotros lo vamos a ir evaluando, a medida que pase el tiempo, con los hechos", destacó Viotti.Por último, el representante del PDP, Lisandro Mársico, destacó que "ojalá se concreten todos los anhelos y las propuestas que él nos manifestó para llevar a cabo este año", y marcó que "le reformula un reclamo a la provincia, algo que es válido, pero me parece que es hora de que las partes trabajen juntas. Que pueda desarrollar su política en lo social y que aquellas personas conflictivas puedan reinsertarse en la sociedad a través de las políticas sociales. Comparto algunas críticas que le realizó a la provincia, mientras que otras no las comparto. El Municipio en la parte social debe trabajar de manera más intensa. Sobre todo trabajar con personas que tienen ese tipo de problemas, para que lo social crezca. Ojalá se concrete todo lo que estableció, ese golpe de timón que tiene que haber", concluyó.