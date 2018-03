Copa: igualó Boca y perdió Independiente

Boca hizo el gasto durante la mayor parte del encuentro, generó situaciones muy claras de gol pero no pudo quedarse con la victoria en su visita a Alianza Lima en Perú, ante el que terminó igualando sin goles en el debut del Grupo H de la Copa Libertadores 2018.

El equipo argentino controló la situación en varios pasajes y dispuso de chances propicias frente al arco del equipo peruano, que tuvo a la fortuna como aliada durante el juego, al estrellarse tres disparos en los postes del arco local que defendieron Leao Butrón -hasta su lesión- y Daniel Prieto.

Los locales también inquietaron en algunas ocasiones, pero no fueron tan claras sus llegadas como las generadas por los "xeneizes".

Se jugó en el estadio "Alejandro Villanueva" de Lima con el arbitraje de Daniel Federczuk (Uruguay) y esta síntesis:

Alianza Lima: Leao Butrón (24' Daniel Pietro); Miguel Araujo, Gonzalo Godoy, Luis Garro y Francisco Duclos; Gabriel Costa, Rinaldo Cruzado, Maximiliano Lemos (59' Carlos Ascues), Luis Ramírez y Alejandro Hohberg; Mario Velarde (87' Juan Posito). DT Pablo Bengoechea.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Agustín Heredia y Frank Fabra; Julio Buffarini, Wilmar Barrios, Emanuel Reynoso (77' Sebastián Pérez), Cristian Pavón (77' Cristian Espinoza) y Edwin Cardona; Carlos Tevez. DT: Guillermo Barros Schelotto.



DERROTA DEL "ROJO"

Independiente perdió en su debut en la Copa Libertadores, a la que volvió luego de seis años, en su visita frente a Deportivo Lara de Venezuela, por 1 a 0, en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barquisimeto, por la primera fecha del Grupo 7.

Carlos Sierra, a los 11' del primer tiempo, marcó el gol del equipo venezolano, que aprovechó las desatenciones en el fondo del "Rojo", que no pudo generar opciones claras para llegar a la igualdad.

Dirigió el peruano Diego Haro y el siguiente es el resumen del partido:

Deportivo Lara: Carlos Salazar; Leonardo Aponte, David Mendoza, Henri Pernía y Oswaldo Chaurant (86' Giacomo Di Giorgi); Ricardo Andreutti y Carlos Sierra; José Miguel Reyes, Pedro Ramírez (88' Anderson Cardozo y Herlbert Soto (65' Ely Valderrey); Juan Falcón. DT: Leonardo González.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Jorge Figal y Juan Sánchez Miño; Nicolás Domingo, Fernando Gaibor (70' Leandro Fernández); Martín Benítez, Maximiliano Meza y Jhonathan Menéndez (59' Juan Manuel Martínez); Silvio Romero. DT: Ariel Holan.

Gol en el primer tiempo: 11' Carlos Sierra (DL).