Bonino pone en "stand by" la Unidad de Control Municipal

El presidente del Concejo Municipal, Raúl "Lalo" Bonino sorprendió al anticipar su postura personal contraria a la Unidad de Control y Evaluación (UCE), el organismo que había propuesto la oposición con la anterior conformación del Cuerpo.

En declaraciones a "Algo dirán", sentenció que "estamos un poco en duda con respecto a este tema. A nivel personal y lo digo claramente, es algo que venimos viendo porque desde el Estado Nacional para abajo hay una propuesta de desburocratizar y agilizar al Estado y nosotros, estamos llevando adelante una propuesta que implica la creación de una estructura. Si bien creo que tenemos que tener una Unidad de Control y Evaluación para el Presupuesto Municipal, no sé si hoy en día sigue siendo la mejor opción. Con lo cual, está en stand by hasta que pasemos a la discusión en la Mesa de Cambiemos, que somos los que llevamos adelante la propuesta".

"Pueden existir otras opciones. No sé si tienen tanto que ver con lo que se está llevando adelante con Rafaela Evalúa, que hasta ahora no han sido más que charlas y una evaluación de lo que fue el Festival de Teatro. Creo que podrían darse auditorías para profesionalizar la evaluación y el control de las finanzas con estructuras con un grado de independencia y de profesionalismo mucho más grande, porque se dedican específicamente a ello", indicó. De esta forma, al menos Bonino (insistió en que es una posición personal y no de bloque) regresó a la idea que tenía originalmente el PRO, que era generar auditorías sobre cuestiones puntuales. "Después, con la idea de poder coordinar alguna idea intermedia entre los diferentes sectores de la oposición, se armó la idea de un Tribunal de Cuentas modernizado, aggiornado, en donde intervengan algunas formas de evaluación", dijo.

"En estos días me encuentro con algunas dudas a nivel personal con avanzar tal cual como está el proyecto. Generar más estructura al estado es innecesario cuando pueden existir otras soluciones. De hecho, me reuní con profesionales de las Ciencias Económicas durante el verano, tratando de darle una solución, tratando de leer qué es lo que se hace a nivel internacional, en lugares en donde los estándares de transparencia son mucho más altos. Incluso, con propuestas que tienen que ver con inclusión y la participación de instituciones universitarias, como se hizo en el Senado de la Nación para evaluar y reevaluar estas cuestiones".

¿Estará mucho tiempo en el freezer? "No lo creo", reconoció Bonino. "Fuimos tres los que trabajamos en esto (con el apoyo del resto): Lisandro (Mársico), Germán (Bottero) y yo. Lisandro tenía una necesidad personal y profesional de sacarlo cuanto antes. Creo que hoy, haber logrado ser medidos en el avance, nos permite estar reviendo estas cuestiones y estar a tiempo de crear algo que en un futuro quedaría obsoleto", completó.



AGROQUIMICOS

"La idea es poder avanzar. Silvio Bonafede sorprendió con la nueva propuesta, extendiendo los metros del resguardo. Sé que Leo (Viotti) mantuvo reuniones. Yo esta semana me debo encontrar con representantes de la facultad de Veterinaria de Esperanza y del INTA. Creo que como desafío, y me hago cargo como Presidente, debemos tomar una decisión, sabiendo que va a ser una resolución que van a quedar muchos inconformes", indicó Bonino respecto a la posible modificación de la línea agronómica en nuestra ciudad.



LAVACOCHES

El Presidente del Concejo adelantó que continuarán las reuniones para analizar la propuesta presentada por el bloque del PJ para crear un registro de las personas que lavan coches. "La idea es poder tener una postura unánime como Cambiemos para transmitirle al oficialismo de manera oficial. Hugo (Menossi) comparte bastante mi mirada: no estamos de acuerdo con regularizar una actividad que de por sí es irregular", dijo.