Senado: Perotti juró como vicepresidente

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El Senado eligió ayer por unanimidad a todas sus autoridades, entre las cuales fue ratificado el oficialista Federico Pinedo como presidente provisional, el segundo peldaño en la línea sucesoria detrás de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y eligieron al justicialista rafaelino, Omar Perotti como vice.Como vicepresidente primero ratificaron al oficialista pampeano Juan Carlos Marino y como vicepresidenta segunda fue elegida la kirchnerista chaqueña Inés Pilatti Vergara, dado que al FPV le correspondía ese cargo por ser la tercera fuerza de la Cámara alta.Tras prestar juramento ante Michetti, el senador nacional por Santa Fe Omar Perotti reivindicó esta representación "como un reconocimiento a una provincia que debe ser protagonista y tiene mucho para aportar al desarrollo nacional".Perotti, que fue elegido en el cargo por unanimidad, indicó que "la provincia debe tener un rol importante en el contexto y en las decisiones nacionales" y agregó: "Santa Fe con su potencial productivo, su riqueza en el ámbito institucional, relevancia económica y su capacidad científico tecnológica, tiene que estar en las discusiones de los grandes temas nacionales". "Esta es una mínima instancia de reconocimiento, pero es un camino en el que Santa Fe no tiene que volver atrás", concluyó.Además, durante la sesión preparatoria se debió someter a votación la propuesta del kirchnerismo de nombrar a la ex diputada Juliana Di Tullio en una prosecretaría, que fue rechazada por amplio margen. La ex presidenta Cristina Kirchner no asistió a la sesión preparatoria de la Cámara alta pero su bloque, el Frente para la Victoria (FPV), dio pelea por la prosecretaría de coordinación operativa, cargo que se disputó con el Interbloque Federal de Juan Carlos Romero.Los secretarios administrativo y parlamentario, Helio Rebot y Juan Tunessi, respectivamente -ambos de Cambiemos-, fueron ratificados al igual que los prosecretarios Mario Daniele y Eric Calcagno (PJ), pero no hubo consenso al momento de ocupar la prosecretaría de coordinación operativa.El jefe del Interbloque Federal, Juan Carlos Romero, propuso ratificar en ese cargo a Ángel Torres, un hombre de su confianza, pero su par del FPV, Marcelo Fuentes, argumentó que le "corresponde a la tercera fuerza del Senado" y en consecuencia propuso a Di Tullio.A su turno, el jefe de la bancada justicialista, Miguel Pichetto, pidió someter el cargo a votación debido a la falta de acuerdo y anticipó que su bloque tendría "libertad de acción", debido a que las senadoras que lo integran le habían planteado, puertas adentro, que apoyarían la designación de una mujer por cuestión de género.Aún con el apoyo de las senadoras justicialistas el FPV perdió ampliamente la votación, dado que la designación de Torres recibió 44 votos a favor y 18 en contra, aunque entre los nombres de los senadores que votaron hubo dos sorpresas.