Castellano abre el año legislativo poniendo acento en la seguridad

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION).- Hoy, a partir de las 13, el Intendente Luis Castellano dejará inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Rafaela y marcará el inicio oficial (de hecho, ya arrancó) del año político, que estará repleto de acciones con una clara meta: las elecciones de 2019.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, gran parte del discurso del Intendente estará centrado en la seguridad, entendida desde un concepto integral.

De acuerdo a lo informado, se hará hincapié en lo propuesto por el Ejecutivo hasta ahora, a partir del fuerte incremento en el Presupuesto de las partidas correspondientes a este rubro, lo que incluyen la incorporación de los 25 agentes de la GUR (cuya selección está en proceso), la compra de vehículos, mejoras en el Centro de Monitoreo, etc. También, las gestiones realizadas para la adquisición de cámaras de videovigilancia (aún sin respuesta).

Se volverá a insistir con los pedidos que se le presentaran al Gobernador en su última visita, de los cuales ya se tuvo el anuncio de uno de ellos: el paso de la Policía Comunitaria a la URV. El resto implica tener mayor información de procedimientos relacionados con el narcotráfico, la necesidad de incrementar la dotación de funcionarios de la Unidad Regional V de Policía en 150 efectivos, como así también móviles. Finalmente, sobre el reclamo de la falta de personal de los barrios Villa Podio, 2 de Abril, 17 de Octubre y Monseñor Zazpe; además, el desborde de la comisaría 13, recordemos que en su última visita a la ciudad, el Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, dejó entrever que no se completaría, dado que se busca darle más importancia al 911 que a las comisarías.

Pero, dijimos, la mirada será integral: "también se hablará del tránsito y de Desarrollo Social, con los trabajos en territorio de Cultura, Educación, Deporte, etc", dijeron fuentes cercanas al mandatario.

Por otra parte, se hará un repaso de las obras públicas en marcha. En tal sentido, seguirá vigente el reclamo por el acueducto: "más allá de la licitación, hace 10 años que nos vienen diciendo lo mismo", dijeron cerca del Intendente.

Asimismo, habrá referencias a los 150 años de la ciudad de Rafaela (que se cumplirán en 2031) y a la proyección de futuro.

En cuanto a posibles anuncios, hacia la tarde noche de ayer se estaban terminando de definir en función de algunas reuniones. Recordemos que el propio Castellano adelantó a LA OPINION tras la reunión de gabinete del sábado 17 de febrero, que enviaría al menos 10 proyectos de ordenanza al Concejo vinculados a asuntos prioritarios de la gestión, como tránsito y educación. Entre ellos, se contará seguramente, el plan de pavimentación, que abarcaría 100 cuadras, beneficiando a 13 barrios de la ciudad.