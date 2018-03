Municipales negocian el aumento salarial

Municipios y comunas no ofrecerían más del 15%. Los gremios anticiparon que rechazan ese porcentaje y que van por la cláusula gatillo.

Desde fines de enero que la Festram reclama públicamente la necesidad de poner en marcha la negociación paritaria que permita acordar la política salarial para los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, transcurrió todo febrero sin novedades y recién este primer día de marzo los representantes de los sindicatos, como el SEOM de Rafaela, se sentarán en una misma mesa con los de los municipios y comunas, entre los que estarán la secretaria de Hacienda y Finanzas de esta ciudad, Marcela Basano.El encuentro se desarrollará en la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia a partir de las 12 y entre otros participará el titular del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Darío Cocco, quien ayer encabezó una asamblea de afiliados en la sede de Brasil y Lavalle. Nadie vaticina que será una paritaria sencilla: la Festram ratificó una y otra vez que rechazan un aumento del 15% como intenta imponer el Gobierno nacional y que además exigirá la inclusión de la cláusula gatillo para ajustar los salarios en función a como evolucione la inflación.De todos modos, los dirigentes sindicales están resignados a que escucharán una propuesta muy similar a la que el Gobierno provincial formuló a UPCN, ATE y los gremios docentes, es decir un incremento salarial del 15% en tres tramos, el cual fue considerado insuficiente. El argumento de la administración que encabeza el gobernador Miguel Lifschitz, es que haber firmado el Pacto Fiscal con la Nación le fija límites a la pauta salarial.Un interrogante gira en torno a si los municipios y comunas formalizarán hoy una oferta concreta de aumento salarial o bien sólo se enfocarán en acordar los criterios de la negociación y dejarán la propuesta salarial para un segundo encuentro. "Nosotros queremos que no hay tiempo, necesitamos una oferta urgente", consignan desde la Festram.Las declaraciones del ministro de Gobierno y Reforma del Estado de la Provincia, Pablo Farías, configuran un escenario conflictivo en las negociaciones paritarias de los estatales y docentes -que de hecho hoy convocarían a medidas de fuerza impidiendo un normal inicio del ciclo lectivo-, que por extensión alcanzará también a la discusión de los municipales. ¿Qué dijo el funcionario provincial? Que no hay posibilidades de mejorar la oferta efectuada del 15% y que la única variable que se puede modificar son las fechas en los que se aplican los ajustes.El deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores a partir de una inflación sostenida y el aumento de las tarifas de los servicios públicos constituyen los motivos centrales que sostienen las urgencias de los gremios municipales. Al respecto, Cocco pidió, en declaraciones a este Diario, que los intendentes y presidentes comunales tengan "sensibilidad" en la negociaciones paritaria y tengan en cuenta que a los empleados no les alcanza más el sueldo.Cabe recordar que el Plenario de Secretarios Generales de los Sindicatos nucleados en FESTRAM facultó a sus representantes paritarios para que adopten las medidas que consideren convenientes, en caso que la negociación se extienda sin resultados concretos en las definiciones de obtener una recomposición salarial que garantice el poder adquisitivo del salario.