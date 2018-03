La reunión del CF no dio marcha atrás

Otra vez fue un día movido en el Consejo Federal (CF). Luego de la movilización de algunos clubes del martes, ayer se realizó en primer lugar la reunión de dirigentes del Federal A y posteriormente una de sesión ordinaria de representantes, vocales y órgano deliberativo del CF. Esta última fue la más importante y lapidaria, porque los 19 representantes jurisdiccionales y 7 vocales aprobaron los despachos 12.407 y 12.408.En cuanto a la reunión de miembros de la tercera categoría (con 32 de los 39 clubes representados), además de tratar temas inherentes a la marcha y organización de su torneo, resultó llamativo que firmaron un documento de apoyo a los cambios determinados por el Consejo Federal, de acuerdo a lo informado por el sitio ascensodelinterior.com.ar. Lo más insólito es que los clubes que descienden del actual Federal A, ya no tendrán el Federal B como escala intermedia a la Liga de origen si es que en el próximo Regional Amateur no pueden ascender. Más allá de que es algo que se pidió cambiar.Esta reunión, como la propia sesión del Consejo Federal, fueron presididas por el presidente Pablo Toviggino, que el martes estuvo ausente y derivó la recepción a los clubes del Federal B al vice Juan Larrocca.Respecto a la sesión, fue más de lo mismo. "Me hago cargo que no haya competencia en este 2018 pero quiero que todos trabajamos en el nuevo 'Torneo Regional Amateur' para que sea el mejor torneo posible", afirmó Toviggino dejando en claro que no habrá Federal B este año, y recalcando que el pedido de "jerarquizar las Ligas del Interior" es de Chiqui Tapia.Salvo algunas observaciones puntuales, sobre cómo se encaró la reforma, para nada hubo reclamos enérgicos de los representantes que generaran alguna moción para impulsar una marcha atrás. Casi todos expresaron y compartieron la defensa del nuevo proyecto, entre ellos el presidente de la Liga Cañadense de Fútbol, Luis Luque, justamente uno de los representantes de nuestra provincia (que es una de las más afectadas) y la Zona Litoral.PROXIMAS REUNIONESEl Federal A volverá a reunirse el 15 de marzo, para ver la alternativa de empezar a estudiar como será el nuevo torneo, para lo cual depende de cómo se jugará la B Nacional. Recordemos que se menciona con insistencia que la segunda categoría del fútbol argentino sería Regionalizada, con los directamente afiliados por un lado y el interior por el otro.Por su parte, el Consejo Federal volverá a tener una reunión como la de ayer el 4 de abril.