Sin un porcentaje, el Enress avaló el incremento de ASSA

El Ente Regulador de los Servicios Sanitarios autorizó en una extensa resolución el pedido de aumento de Aguas Santafesinas SA. Recordemos que lo solicitado por ASSA impactaría en un 56% al cabo de dos subas del 25% acumulativas. Sin embargo, el ENRESS advierte en su dictamen que, en vista de que carece de las facultades regulatorias que le son propias, se abstiene de emitir un dictamen que tenga un porcentaje de aumento. Dicho de otra forma: habilita el aumento, pero no determina un número final. Ahora, para que se vuelva efectiva la suba de las tarifas, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (con el aval, claro está, del Gobernadro Miguel Lifschitz) deberá autorizar el incremento, que contemplará un porcentaje de forma definitiva.

La resolución 120 del 28 de febrero firmada por el directorio del ENRESS (tal como ocurrió en 2017) destaca que desde hace ya 11 años se mantiene vigente el contrato provisorio (que iba a durar apenas 3) y vincula al Estado con la empresa.

No obstante, el ENRESS coteja los números de la prestadora con sus propios cálculos y en la resolución advierte serias diferencias de criterios respecto de la contabilidad de ASSA. Así impugna gastos que, para el ente regulador, deberían ser unos 200 millones de pesos más bajos. Rechaza la forma de presentar la amortización de bienes de capital y el sumar a las facturas de los usuarios de Aguas los gastos que generan los acueductos que, en realidad, benefician a otras localidades santafesinas ajenas a la concesión, de acuerdo a lo publicado por El Litoral de Santa Fe.

El director del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), Juan Marcos Aviano, opinó en declaraciones publicadas en Rosario3.com que el dictamen del Enress es positivo “porque indica que no vamos por el buen camino” aunque añadió: “Sabemos que va a haber aumento, ahora tenemos que esperar la resolución del Ministerio para ver de cuánto es el aumento”.

“El objetivo del gobierno provincial es darle menos dinero (a Aguas Santafesinas) y que ese menor ingreso lo pongan los usuarios”, expresó Aviano.

Por el contrario, opinó que el Estado tiene que poner dinero en la empresa y que “en todo caso paguen más los que no utilizan el agua para consumo humano, como en el caso de los que utilizan el recurso para la industrialización”.

Finalmente Aviano expresó que actualmente el ministerio a cargo de José León Garibay se arroga las facultades tarifarias cuando “es el Enress el que debería recuperar esa facultad y tener la última palabra en materia de tarifas”.