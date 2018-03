Macri inaugura hoy el año legislativo en el Congreso

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El presidente Mauricio Macri inaugurará hoy el nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con un discurso que no superará los 40 minutos y que se centrará en el repaso de su gestión pero no contendrá ningún anuncio rimbombante.La Asamblea Parlamentaria que conforman los diputados y senadores nacionales fue convocada para las 10:00 al igual que los invitados especiales entre los cuales se encuentran los funcionarios del Poder Ejecutivo, ex presidentes, miembros del cuerpo diplomático y jueces de la Corte Suprema.Según dejó trascender el Gobierno, al igual que en las últimas dos presentaciones del jefe de Estado ante el Congreso el discurso no superará los 40 minutos de duración y no está previsto que haya anuncios resonantes sobre la agenda parlamentaria para 2018.Es que buena parte de los proyectos de ley que interesan al Gobierno ya se encuentra a la espera de tratamiento, como la reforma electoral que quedó trabada en el Senado en 2016, la nueva ley de Ética Pública y los tres proyectos de "desburocratización" del Estado que reemplazarán al DNU vigente.Recientemente se incorporó el proyecto de ley para que los extranjeros no residentes paguen por la atención en hospitales públicos y por la educación universitaria, iniciativa que genera polémica y no pocas resistencias incluso dentro de Cambiemos, confiaron a NA fuentes parlamentarias del oficialismo. De todos modos, la propuesta ya perdió impulso -ver pág. 3-.Por esa razón y por otras relacionadas con la situación económica, algunos legisladores de los interbloques oficialistas consultados por esta agencia creen que habrá un clima tenso, mientras que en el Gobierno asumen que, al igual que en oportunidades anteriores, se escuchará alguna crítica a viva voz proveniente de los diputados kirchneristas.Frente a este panorama, el discurso haría hincapié en el rol del Congreso ante los debates que atraviesan a la sociedad, en momentos en que se instaló con fuerza la discusión sobre la despenalización del aborto, que será uno de los primeros temas que abordarán los diputados nacionales.El Presidente también hablará (aunque se desconoce con qué profundidad) sobre las expectativas para la economía, materia en la que el Poder Ejecutivo apuesta a poder mostrar la mejora de algunos indicadores durante el año. De paso, los datos divulgados ayer por el INDEC que reflejan un crecimiento de la economía del 2,8% a lo largo del 2017 le vienen como anillo al dedo a Macri, mientras que los ecos de la multitudinaria movilización de los trabajadores al Obelisco, la semana pasada, aún se escuchan en los ámbitos del gobierno.GOBERNADORES PRESIONANPOR EL "PLAN ECONOMICO"A horas del discurso de apertura de la Asamblea Legislativa a cargo de Macri, la mesa chica del interbloque Argentina Federal, que está alineado a los gobernadores justicialistas, se reunió ayer en el Congreso y metió presión para que el Presidente brinde respuestas a las inquietudes respecto del "plan económico" en marcha."Necesitamos que el Presidente profundice sobre cuál va a ser el plan económico para este año. La realidad indica que hoy hay muchos compatriotas que la están pasando mal porque la inflación no cede ni se crean puestos de trabajo. Además, las economías regionales están en crisis por la falta de competitividad, el aumento de tarifas, de costos internos y la apertura de importaciones", enfatizó el presidente del bloque Justicialista, Pablo Kosiner.En ese sentido, el salteño advirtió que "estar tan atados a políticas monetarias como está este Gobierno a la variación del dólar o la tasa de interés no termina de impactar en el cambio cotidiano de las condiciones de vida de los argentinos".