La economía creció 2,8%, la mayor suba desde 2011

BUENOS AIRES, 1 (NA).- La economía creció 2,8% en 2017, la mayor alza desde el 2011, tras registrar en diciembre último una mejora del 2% interanual, informó ayer el INDEC. El crecimiento fue impulsado por pesca, 14,2%; construcción, 10%; intermediación financiera, 5,1%; y agricultura y ganadería, 4,5%.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en diciembre último la producción de bienes y servicios creció 0,6% respecto de noviembre. Con el crecimiento anual del 2,8% -de confirmarse en el número Producto Bruto-, el gobierno se ahorraría de pagar casi 2.500 millones de dólares del cupón PBI del canje de deuda, porque no alcanzó a crecer más del 3%.

El cupón asimilado al Producto Bruto se usó como atractivo para atraer a la mayor cantidad de inversores posibles al canje de deuda que se hizo en 2005, y se estableció ese pago cuando la economía creciera más del 3%. Las cifras definitivas del crecimiento del 2017 se conocerán en marzo próximo, cuando el INDEC difunda el relevamiento del Informe de Avance del Nivel de Actividad del cuarto trimestre del año pasado.

El Ministerio de Hacienda resaltó el crecimiento de la economía durante el 2017 que dio a conocer el INDEC y destacó que es la suba "más alta desde el 2011". Hacienda señaló que el crecimiento del 2017 fue impulsado por los sectores de la pesca que creció un 14,2%, la construcción con un 10,0%, la intermediación financiera con un 5,1% y la agricultura y ganadería que subieron un 4,5%, todos en forma interanual.

En diciembre la economía creció 2% y alcanzó el décimo mes consecutivo de suba continua, impulsada fundamentalmente por la construcción que creció en ese mes un 12,2%. Le siguieron la actividad de servicios comunitarios y sociales con un alza en diciembre del 3,7% interanual y la intermediación financiera con un 3,1% y el comercio mayorista y minorista con un 2,3%, en la misma comparación.

Posteriormente se ubicaron la agricultura, ganadería, caza y silvicultura con una suba interanual del 2,2%, la de hoteles y restaurantes con una suba del 2,0%, en la misma comparación. La actividad servicios sociales y de salud tuvo en diciembre una mejora interanual del 1,7%, la enseñanza un alza del 1,5% y la explotación de minas y canteras subió un 1,3%, mientras que el resto de las actividades crecieron por debajo de un dígito.

Únicamente presentaron caídas muy leves en diciembre el sector del transporte y comunicaciones y la pesca, que también estuvieron por debajo de un dígito.



DUJOVNE, OPTIMISTA

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró ayer que recién "dentro de muchos años" la Argentina podrá ser un país "parecido a los más avanzados del mundo", y aseguró que el Gobierno está "dando los pasos para lograrlo".

"Entiendo la ansiedad. Queremos ser un país parecido a los más avanzados del mundo, pero eso no se logra en dos años. Pero que no les quede dudas de que estamos dando los pasos para lograrlo", sostuvo el ministro.

Según el funcionario, "hemos logrado sacar a la Argentina del estancamiento, con el apoyo de todos los argentinos. Faltan muchísimas cosas, pero tenemos un país donde baja la inflación y el déficit, nos integramos al mundo y presidimos el G20. Y estamos cerca de ser admitidos en la OCDE".

"Todos nos piden que seamos Canadá o Australia, pero no podemos serlo en dos años. Podemos construir un país donde dentro de muchos años la prosperidad y la igualdad de oportunidades les llegue a todos", enfatizó Dujovne, en declaraciones a radio La Red.

El jefe del Palacio de Hacienda admitió que la sequía, que golpea muy fuerte a la actividad agropecuaria, "no nos está ayudando y va a tener un impacto sobre el crecimiento, aunque no sabemos de cuánto va a hacer".