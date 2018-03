A partir de hoy comienzan las sesiones ordinarias

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En lo que promete ser una maratónica sesión, esta mañana a las 10:30 dará comienzo el periodo de sesiones ordinarias.

En la oportunidad, como es habitual, se contará con la presencia del intendente, Gonzalo Toselli, que brindará su mensaje inaugural.

Inmediatamente después dará comienzo el encuentro semanal de los ediles con el tratamiento de numerosos temas, cuyo detalle se menciona a continuación.

Tras la aprobación del acta del encuentro anterior, el presidente del cuerpo brindará su informe, por secretaría se dará lectura a la correspondencia recibida.

Ingresarán luego las comunicaciones, las que se relacionan con los siguientes temas:



Expte. N°: 00046 N.P.

Autoría: Hugo Ghiberto

Plantean diversas situaciones referidas al tránsito y seguridad en el Barrio Cooperativo.-



Expte. N°: 00047 N.P.

Autoría: Docentes del Liceo Municipal

Solicitan reunión con los ediles para manifestar inconformidad y preocupación por medidas adoptadas por el D.E.M. que consideran son en perjuicio de su situación laboral.-



Expte. N°: 00048 N.P.

Autoría: Profesionales del Equipo Municipal Interdisciplinario

Manifiestan su disconformidad sobre medidas adoptadas por el D.E.M.-



Expte. N°: 00050 N.P.

Autoría: Vecinas y vecinos del Barrio Colón

Manifiestan conflictos relativos a ruidos molestos.-



Expte. N°: 00051 N.P.

Autoría: María Elena Festa

Manifiesta situaciones referidas a la tenencia responsable de mascotas.-



Expte. N°: 00052 N.P.

Autoría: Empresas distribuidoras de productos lácteos y alimenticios registradas en la ciudad. Manifiestan la negativa a pagar tasas y servicios municipales motivados en la falta de control referida al expendio de productos alimenticios a través de las redes sociales.-



Expte. N°: 00053 N.P.

Autoría: Adjudicatarios de viviendas

Solicitan reunión con el Concejo Municipal para informar con respecto al estado de avance del proyecto.-



Expte. N°: 00054 N.I.

Autoría: Asociación Cooperadora Policial Comisaría III

Remiten informe de obras previstas para el 2018.-



Expte. N°: 00055 N.P.

Autoría: Abog. Leandro Migliori

Remite copia de intimación al DEM por cobertura de daños producidos por siniestro vial producto de un animal callejero.-



Expte. N°: 00056 N.I.

Autoría: Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales

Solicitando el abordaje de la Ordenanza Nº 2558 y Ley Provincial Nº 12069, venta ambulante, situación impositiva y filiación obligatoria al Centro Comercial, Industrial y de la Producción.-



Expte. N°: 00057 N.P.

Autoría: Vecinos Barrio Villa del Parque

Manifiestan su malestar por condiciones de mantenimiento de calle Carlos Gabasio.-



Expte. N°: 00058 N.O.

Autoría: Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 445 Carlos Steigleder

Solicitan retomar el Proyecto de Educación Vial y las obras propuestas.-



Expte. N°: 00065 N.I.

Autoría: Cooperativa Agua Potable de Sunchales

Remite propuesta de modificación de valores y precios del Régimen Tarifario de la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales.-



Decretos presentados por el D.E.M. a título informativo:



Nº2647/2017: Declara fracasada la Licitación Pública Nº 5/2017.



Nº2648/2017: Autoriza el uso de firmas ante el Banco de la Nación Argentina.-



Nº2653/2017: Dispone asueto para el personal municipal.-

Nº2654/2017: Aprueba el informe de la Comisión de Preadjudicación correspondiente a la Licitación Pública Nº 10/2017.-



Nº2655/2017: Adjudica terreno conforme Ordenanza 2310.-



Nº2661/2018: Dispone modificaciones horarias en la atención al público durante los meses de enero y febrero de 2018.-



Nº2662/2017: Dispone el llamado a concurso interno de antecedentes y oposición para diversos cargos.-



Nº2664/2018: Declara jornada de duelo los días 22 y 23 de enero.-



Nº2665/2018: Determina el cese en el cargo a partir del 02 de enero de la Sra. Fabrina Paola Girard según Decreto 2547/2017.-



Nº2666/2018: Determina el cese en el cargo a partir del 02 de enero de la Sra. Raquel Carrer según Decreto 2574/2017.-



Nº2667/2018: Determina el cese en el cargo a partir del 02 de enero del Sr. Walter Castillo según Decreto 2505/2017.-



Nº2668/2018: Determina el cese en el cargo a partir del 02 de enero del Sr. Adrián Bertolini según Decreto 2516/2016.-



Nº2669/2018: Designa a la Sra. María Cecilia Gabiani en el cargo de Subsecretaria de Ambiente y Espacios Públicos a partir del 02 de enero de 2018.-



Nº2670/2018: Designa a la Sra. Carolina Belén Geninatti en el cargo de Coordinadora de Desarrollo Productivo e Internacionalización a partir del 02 de enero de 2018.-



Nº2671/2018: Designa a la Sra. Agostina Gasser en el cargo de Subsecretaria de Modernización a partir del 02 de enero de 2018.-



Nº2675/2018: Designa a la Sra. Fabrina Paola Girard en el cargo de Secretaria de Gobierno a partir del 01 de febrero de 2018.-



6º) Resoluciones presentadas por el D.E.M. a título informativo:



Nº3961/2017: Llama a concurso privado de precios para la construcción de cordón cuneta y badenes en 27 calles de la ciudad.-



Nº3974/2017: Aprueba las actuaciones de la Comisión de Preadjudicación correspondiente al Concurso Privado de Precios Nº 28/2017.-



Nº3975/2017: Aprueba las actuaciones de la Comisión de Preadjudicación correspondiente al Concurso Privado de Precios Nº 30/2017.-



Nº3977/2017: Aprueba las actuaciones de la Comisión de Preadjudicación correspondiente al Concurso Privado de Precios Nº 27/2017.-



Nº3978/2017: Llama a concurso privado de precios para la provisión de materiales y ejecución, con destino a la reparación y reconstrucción de pavimento en algunos sectores de la ciudad.-



Nº3979/2017: Llama a concurso privado de precios para la construcción de cordón cuneta y badenes en tramos de calles del Barrio Colón.-



Nº3980/2017: Aprueba las actuaciones de la Comisión de Preadjudicación correspondiente al Concurso Privado de Precios Nº 31/2017.-



Nº3982/2017: Aprueba las actuaciones de la Comisión de Preadjudicación correspondiente al Concurso Privado de Precios Nº 32/2017.-



Nº3983/2017: Llama a concurso privado de precios para la construcción de cordón cuneta y badenes en calles del Barrio Sancor.-



Nº3988/2017: Resuelve se abone a la Sra. Sandra Mariela Porporatto el adicional por antigüedad a partir de su designación.-



Nº3989/2017: Dispone el cese en forma definitiva a partir del 01 de febrero de 2018 a la agente Marta Pennacino.-



Nº3990/2017: Dispone el cese en forma definitiva a partir del 01 de febrero de 2018 a la agente Analía Gloria De Marco.-



Nº3991/2017: Dispone el cese en forma definitiva a partir del 01 de febrero de 2018 a la agente Adriana Garrone.-



Nº3993/2017: Llama a concurso privado de precios para la construcción de cordón cuneta y badenes en calle Ana María Nolly del Barrio Colón.-



Nº3994/2017: Aprueba las actuaciones de la Comisión de Preadjudicación correspondiente al Concurso Privado de Precios Nº 34/2017.-



Nº3995/2017: Establece la no generación de contribución por mejoras para el proyecto “Revitalización y Puesta en valor Avenida Independencia”.-



Proyectos de Ordenanza presentados por el D.E.M:



Expte. N°: 00049 D.E.M.

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Adhiere al Programa Provincial Equipar.



Expte. N°: 00059 D.E.M.

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal

Aprueba el Plan de Mejoras y Desarrollo en materia de Desagües y Cloacas para el año 2018.



Proyectos de Ordenanza presentados por el Concejo Municipal:

Expte. N°: 00060 C

Autoría: María José Ferrero

Restringe el ingreso como personal contratado o transitorio de la Municipalidad de Sunchales por vínculos de parentesco.



Expte. N°: 00064 FPCyS

Autoría: Leandro Lamberti

Adhesión: Carlos Gómez

Adhiere al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo.-



Proyectos de Minuta de Comunicación presentados por el Concejo Municipal:

Expte. N°: 00061 D.B.

Autoría: María José Ferrero

Adhesión: Fernando Cattaneo

Solicita al D.E.M. informes referidos a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la ciudad.



Expte. N°: 00062 D.B.

Autoría: Oscar Trinchieri

Adhesión: Fernando Cattaneo

Solicita al D.E.M. arbitre los medios para que se entreguen las boletas de Impuesto Inmobiliario y Patentes en Punto Gob. Terminal.



Expte. N°: 00063 P.J.

Autoría: Fernando Cattaneo

Solicita al D.E.M. proyecto de intervención y actuaciones judiciales referidas al Edificio ubicado en Av. Independencia 143.-