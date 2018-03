Zeiter y Vivas fueron ganadores en El Trébol

El pasado fin de semana fue particularmente feliz para el tenis juvenil de nuestra ciudad, toda vez que Federico Zeiter y Sofía Vivas se impusieron en el Abierto (ex Grado 3) que se disputó en El Trébol, primero de la temporada en el marco de la Liga de Tenis del Litoral.

Luego de su buena labor en Concordia en el Regional (ex G-2) la semana anterior, Zeiter sumó una nueva satisfacción en la primera parte competitiva del año. El rafaelino ganó el certamen de la categoría Sub 16 con una sólida performance.

En primera ronda derrotó a Galoppo por 6-2 y 6-2, en segunda ronda a Fiore por 4-6, 6-2 y 6-4, mientras que en la final venció a Emir Buzán (El Trébol) por 6-4 y 6-3. De esta manera, su participación en el Nacional G-1 de Mendoza desde el 12 de marzo lo encontrará en un muy buen momento.

Cabe acotar que el jugador que alterna su entrenamiento entre el Lawn Tenis Esperancino y el Aero Club de Rafaela, con Mariano Fava y María José Costamagna, volverá a jugar el principal torneo en importancia de menores del calendario de la AAT luego de cuatro años.



SOFIA CON CLARIDAD

Por su parte, Vivas ganó en la misma categoría con resultados que evidenciaron su buen rendimiento. En primera ronda venció a Lucía Mondino por 6-0 y 6-0, en semifinales a Claudine Ayassa por 6-1 y 6-0, y en el partido final superó a Azul Manattini por 6-4 y 6-2.

De este modo, la jugadora entrenada por Sergio Ledesma en el Club 9 de Julio tuvo su primer torneo ganado del año, apuntando ahora a próximos objetivos.