Lifschitz pone a punto al FPCyS

Con la finalidad de salir a pista a correr la definitiva carrera de la reforma constitucional, el Gobernador Miguel Lifschitz convocó anoche en un hotel céntrico de esta capital a los legisladores del FPCyS, a los fines de afinar los motores para tan compleja competencia.

Los principales socios radicales NEO (también los 3 senadores del Frente Progresista Sur: Lisandro Enrico, Germán Giaccomino y Hugo Rasetto, este último volcado a Cambiemos) junto al PDP y los demás Partidos que componen la coalición brindaron seguramente sus puntos de vista (esta nota se escribe cuando aún la reunión no se realizó), básicamente en torno del principal escollo - para la oposición - que es la reelección del Gobernador. En este punto, Lifschitz dejó en claro el pasado viernes en Rosario que "si la reelección era el problema", se arreglaba fácil con una cláusula transitoria; "para mí no es un problema "(la reelección"), asestó.

En Rosario, Lifschitz no anduvo con vueltas, catalogó de "conservadores" e "hipócritas" a quienes se oponen a la reforma constitucional, e invocó el pensamiento favorable de juristas y otros miembros de la sociedad civil; "pero los que levantamos la mano somos nosotros", concluyó pragmáticamente el senador peronista Armando "Pipi" Traferri.

¿Para qué convocar - anoche- a los propios cuyo voto se supone favorable y no reunirse con el peronismo?, le preguntamos a varios integrantes del Frente: "El voto propio se construye", respondió un diputado socialista; mientras que su par radical Jorge Henn reflexionó: "para avanzar en el diálogo con la oposición, primero hay que asegurar que los que están, están; no se puede dejar librado a que uno solo de los miembros del FPCyS dude, porque sino adquiere valor lo que dice la oposición: "primero juntá tu tropa".

La "tropa" a la que se refiere Henn serían 25 Diputados (Giustiniani, Ausburger y Boscarol se opondrán) y los ocho senadores (en duda Rasseto).

Agustín Rossi y Omar Perotti, que lideran bancas peronistas en diputados (los senadores son "librepensadores") se opusieron con distintos argumentos a tratar la reforma. Rossi por ejemplo cree que es necesaria, y propone elegir a los convencionales el año que viene junto con las elecciones provinciales (para que sesionen en el 2020).

Omar Perotti insiste conque "la necesidad de reformar una gran constitución como la santafesina, la tiene que decidir la gente y no un grupo de dirigentes apurados", y propone agregar una boleta en las elecciones del año que viene con "reforma si/no, con reelección si/no y se acata la decisión soberana", sostiene. Además recordó que el socialismo le negó la reforma a Reutemann y Obeid.

Luis Rubeo por su parte piensa que es "obsceno" tratar la reforma en estos tiempos.

Lifschitz tiene los plazos relativamente acotados para que la Ley de Necesidad de la reforma - en caso de enviarla de todos modos- pudiese ver la luz; no más allá del otoño. Después sería solo para el debate político.

Pero además el Gobernador se encuentra con otro escollo no querido: el subrepticio adelantamiento de los tiempos electorales; Omar Perotti - flamante Vicepresidente del Senado de la Nación - junto a su tropa está enfrascado en el armado para la campaña 2019, y ahora aparecería en escena María Eugenia Bielsa de quien dicen sus operadores comenzaría a caminar los caminos preelectorales en marzo o abril a mas tardar.