La nieve complicó los ensayos de la Fórmula 1

MONTMELO, 1 (AFP-NA). - La tercera jornada de entrenamientos de pretemporada de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló (Barcelona), este miércoles, se vio muy condicionada por la nieve: apenas cinco coches se atrevieron a salir a la pista y únicamente el español Fernando Alonso pudo establecer un tiempo oficialmente. Cinco centímetros de nieve, en medio de la ola de frío siberiano que atraviesa Europa, habían caído en la noche del martes al miércoles.Todavía caían copos a primera hora del día, a las 9h00 locales, cuando debía comenzar la sesión de ensayos. En la víspera, las escuderías no habían llegado a un acuerdo para aplazar la jornada del miércoles. Los organizadores decidieron retrasar el inicio de los ensayos por "condiciones meteorológicas desfavorables".La cuenta de Twitter del circuito precisaba que el helicóptero médico no estaba en condiciones de poder despegar. En Mercedes aprovechaban para hacer un muñeco de nieve y el francés Romain Grosjean (Haas) recordaba en Twitter su participación en 2016 en el Trofeo Andros, una competición automovilística sobre hielo que se disputa en Francia. Finalmente, la bandera verde pudo ondear a las 12h00 locales, con la temperatura por encima de los cero grados y la nieve fundiéndose.La pausa para comer, entre 13h00 y 14h00, fue anulada, como el martes, para permitir a las escuderías aprovechar las horas más clementes de la jornada. Hubo que esperar a las 13h15 locales para ver al McLaren de Fernando Alonso aventurarse para una única vuelta. El piloto asturiano, único en figurar en la hoja de tiempos, bromeaba en Twitter: "El coche va bien sobre nieve. Primer puesto esta mañana".DE CARA A MELBOURNEEl neozelandés Brendon Hartley (Toro Rosso), el polaco Robert Kubica (tercer piloto de Williams), el sueco Marcus Ericsson (Sauber) y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) siguieron sus pasos, para dar una o dos vueltas no cronometradas. Alonso salió luego a la pista para diez pasos suplementarios por la línea, consiguiendo el mejor y único tiempo, con 2 minutos, 18 segundos y 545 milésimas, lejos del crono de 1 minuto, 19 segundos y 673 milésimas que había conseguido en la víspera el alemán Sebastian Vettel con su Ferrari.Para las escuderías, esta tercera jornada de pruebas fue por lo tanto pobre en enseñanzas y conclusiones. El jueves se disputará la cuarta y última jornada, con previsión de lluvia y temperaturas ligeramente más elevadas. La temporada de Fórmula 1 comienza del 23 al 25 de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito Albert Park de Melbourne.