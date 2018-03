Reclaman no dejar a la familia tambera

Federación Agraria Argentina, representada por la secretaria de Género y referente de la Mesa de Lechería de FAA, Mariela Agüero, participó en la Mesa Sectorial Lechera en la Casa Rosada y pidió que "no abandone a la familia tambera". Estuvo junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y funcionarios nacionales y provinciales."Siendo una pequeña productora tambera de Córdoba y dirigente de FAA, le pude solicitar al presidente Macri que estime tomar medidas urgentes para los pequeños productores, para que no sigamos desapareciendo", expresó al finalizar el encuentro.Además, la dirigente federada le recordó al Presidente sus propias palabras de apoyo a los productores lecheros: "Le pude recordar que no olvidaba sus palabras puntuales cuando firmó el acuerdo en el año 2016 en Venado Tuerto, dijo que iba a estar a la par de la familia tambera".Le solicitó que "trabaje en esa línea y en ese sentido para que no desaparezca un tambero más en la Argentina, ya que el sector aporta gran cantidad de mano de obra".Por su parte, Agüero manifestó que "como Mesa de Lechería le dejamos al Presidente Macri una serie de medidas que coincidimos los que representamos a este espacio, como necesidades que se deben poner en práctica para la mejora del sector".Entre ellos mencionó la necesidad de obras de los caminos rurales, mejorar la conectividad y la provisión de energía.Las medidas que fueron acordadas y luego presentadas ayer lunes a la tarde al Presidente fueron "compromiso de la Secretaría de Comercio de avanzar en un acuerdo de buenas prácticas a nivel comercial".También los tamberos "esperan que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia profundice el trabajo sobre venta de leche en usinas, plazos de pago y promoción de la competencia".Además, pidieron que se revean los montos máximos de la facturación en la ley Pyme y que se establezca liquidación mensual con pago anual del IVA como en ganadería.Acordaron bajar la retención del IVA del 6 al 1 por ciento como fue hasta el 31 de diciembre pasado y la posibilidad de tomar a cuenta de otros impuestos los cargos específicos de las facturas de combustible, telefonía, y energía.Trataron la factibilidad de un Mercosur de libre tránsito y beneficios fiscales para buenas prácticas agrícolas y ambientales.Respecto de la infraestructura reclamaron urgente adecuación del sistema de conservación de caminos, con privatización y autogestión del mantenimiento y adecuación de las tasas al servicio con control de los productores.Mejorar la conectividad y la provisión de energía eléctrica, fue otro de los tópicos junto con líneas especiales para la refinanciación de pasivos, subsidio de tasa, plazos acorde con la actividad y financiamiento a largo plazo que permitan inversiones en el sector (NA).