Balacera en Acapulco: intervención del Gobierno nacional

Jorgelina Sicardi continúa en búsqueda de soluciones para controlar la inseguridad que desde hace meses se contabiliza en distintos sectores del barrio Acapulco de Josefina, y a pocas horas de concluir una balacera que dejó cinco personas lesionadas (cuatro de ellas ante disparos de escopetas y una pistola, siendo la restante un efectivo policial que fue golpeado y agredido a piedrazos), ayer trató de entrevistarse con Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad de la Provincia y fue recibida por su segundo, y hoy se reunirá con Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior y segundo de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación.LO QUE OCURRIOEn diálogo con El Periódico (San Francisco), Sicardi comentó "no me pude reunir con (Maximiliano) Pullaro, pero fui recibida por Dardo Simil -subsecretario de Seguridad-. Me prometió que me van a mandar gente. Vamos a ver si realmente cumple con su palabra. No obstante, nosotros vamos a tratar de tirar otros lineamientos por el hecho de que si no hacen nada no quedarnos esperando a que el tiempo pase".Se sabe que la presidente comunal de Josefina viajará hoy nuevamente a Santa Fe, a fin de lograr una entrevista con Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior del Gobierno nacional, que estará de visita en nuestra Provincia.¿AGRESOR HERIDO EN UN GLUTEO?La víspera, en una extensa y pormenorizada nota sobre lo ocurrido además de informar que David Mercado (Colulo), "Bebe" Artaza (de barrio Parque, San Francisco), "Chuqui" Espina y Tomás Gallegos (también de barrio Parque), todos menores de edad, trasladándose en 2 motos y presuntamente armados con escopetas (una de ellas semiautomática) y una pistola calibre 40, iniciaron una balacera en la esquina donde está el Destacamento policial del barrio Acapulco, en Josefina.