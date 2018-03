Soja y maíz: los cultivos más impactados por el período seco

período con estabilidad climática en general; solo en sectores puntuales se registraron chaparrones con algún descenso parcial y temporal de las temperaturas medias diarias. Los sucesivos días con registros de altas temperaturas, aumento de la demanda hídrica por parte de los cultivos y la ausencia de precipitaciones que se fueron acentuando día tras día, hicieron más evidentes las consecuencias sobre los cultivos de la presente campaña.Con el transcurso de los días el área de afectación fue aumentando con hechos concretos y escenarios cada vez más complicados. Hasta la fecha, el área más problemática correspondería a 5.100.000 ha aproximadamente, parte continental. En ella los sistemas productivos presentaron realidades complejas y pérdidas que comenzaron a cuantificarse, sin saber a futuro las mermas productivas, agravándose la situación ante las escasas a nulas probabilidades de precipitaciones a futuro.Para el período comprendido entre el miércoles 28 de febrero al martes 6 de marzo de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el final del mismo condiciones climáticas de estabilidad, días soleados con nubosidad parcial, temperaturas medias diarias que fluctuarían entre mínimas de 19 a 24 ºC y máximas de 28 a 34 ºC, con bajas probabilidades de inestabilidad y precipitaciones en toda el área de estudio.Las previsiones climáticas descritas no condicionarían la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos, hasta el final del período.fin de ciclo del cultivo, campaña 2017/2018, con una superficie sembrada de 119.000 ha, superficie cosechada de 118.850 ha, con un rendimiento promedio de 19,35 qq/ha y una producción de 230.029 toneladas.las condiciones climáticas que se registraron en la semana permitieron que el proceso de cosecha continúe en los departamentos del norte y centro del área de estudio y comience en algunos lotes en los departamentos del sur.Los rendimientos promedios obtenidos en el norte, se mantuvieron en referencia a los obtenidos la semana pasada, que fueron de 45 a 60 qq/ha, los que fueron aumentado a medida que avanzó la recolección, llegando a un 60%.En los departamentos del centro, en promedio los mismos fluctuaron entre 65 a 75 qq/ha, con lotes puntuales de 85 a 90 qq/ha, y los primeros en los rindes en los departamentos del sur fueron de 110 a 95 qq/ha.Se mantuvo la estimación en la disminución del potencial de rendimiento promedio en un 16 a 18%, consecuencias del déficit hídrico que padeció el cultivo, especialmente en su estado fenológico de floración y fructificación. Por su parte, la sanidad presentó buena condición, sin complicaciones en este período.el 75% de los lotes mostró estado bueno con cierto porcentaje a muy bueno, con un muy buen desarrollo de estructura, altura y stand de plantas, cerrando entresurcos, como así también buena cantidad de flores en nudos y vainas.Un 18% presentó estado bueno a regular, como consecuencia del estrés hídrico y térmico sufrido, acentuado por la ausencia de precipitaciones y el 7% restante estado regular a malo, consecuencia de lo mencionado. Este porcentaje se ubica geográficamente en la zona del centro norte del área de estudio.El estado sanitario observado continuó siendo bueno, en general sin inconvenientes, favorecido por las condiciones ambientales que se registraron hasta la fecha, con muy baja presión de presencia de plagas, como oruga medidora, bolillera y chinches. Se continuaron e intensificaron las aplicaciones para el control de insectos en casos muy puntuales.los indicadores citados en el informe anterior, como cambio de coloración de hojas muy marcadas, no uniformidad de lotes, enrollamiento de hojas, estructuras débiles de plantas, se continuaron observando, y con el transcurso de los días fue complicándose aún más la situación.Las características ambientales que estuvieron manifestándose permitieron que la condición sanitaria fuese buena y de baja presión en los cultivares.los síntomas más marcados fueron el poco desarrollo de estructuras y stand de plantas, bajas alturas, entresurcos no cerrados, amarillamiento de hojas basales, no uniformidad de lotes (desparejos) y con un importante avance de insectos como trips y arañuela de soja. Además, se sumó mortandad de plantas con respecto a la semana anterior, lo que demuestra el impacto de las condiciones ambientales que reinaron.Por ello, entre un 70 a 75% del área sembrada presentó diferentes grados de afectación de los síntomas mencionados, situación que con el transcurso de los días y sin probabilidades de cambio, la producción final se vería disminuida.nada cambió para los cultivares de maíz de segunda a lo mencionado la semana anterior, solo que fueron incrementándose en magnitud y grados de afectación.Los síntomas como el enrollamiento de hojas, cambios de coloración, amarillamiento de hojas inferiores, con bajo desarrollo en altura, estructura y uniformidad de plantas, lotes desparejos y ataques de orugas cogolleras fueron los observados y por ello a la fecha un 55 a 60% presentó estado regular. El porcentaje restante en estado bueno y bajas consecuencias.