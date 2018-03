“Sólo los que estén más preparados podrán anticiparse y aprovechar mejor las oportunidades”

Mauricio Rizzotto estudió Licenciatura en Administración en la Universidad de Palermo de Buenos Aires. Es Gerente General de Rizzotto y Pieragostini SRL, la fábrica de Poleas más grande del país, con 57 años de trayectoria; y Fundición Lehmann SRL, empresas que pertenecen a su grupo familiar. Además, es presidente de la Cámara de Metalúrgicos de nuestra ciudad y presidente del Instituto Tecnológico (ITEC) Rafaela.

Empresario con agenda ocupada y muchas actividades por organizar y cumplir, pero esto no fue un impedimento a la hora de tomar la decisión de realizar la Maestría en Negocios Internacionales de UCES Rafaela, porque entiende que en este mundo donde las reglas de juego y de mercado cambian cada vez más rápido “sólo los que estén más preparados podrán anticiparse y, de esa manera, aprovechar mejor las oportunidades”.

“La dinámica de los negocios requiere de actores que estén formados en el marco de los negocios internacionales y en cómo se comportan las economías y culturas de los mercados más importantes del mundo”, aseguró el empresario que además resaltó lo importante de poder estudiar un posgrado “de jerarquía” en la ciudad de Rafaela, lo que permite optimizar tiempo y dinero.

¿Por qué decidió comenzar a cursar la Maestría en Negocios Internacionales de UCES Rafaela?

Es importante mantenerse actualizado e informado, y más aún cuando las reglas de juego en el mundo cambian cada vez más rápido, y en ese escenario sólo los que estén más preparados podrán anticiparse y, de esa manera, aprovechar mejor las oportunidades.

La elección de realizarlo en UCES estuvo relacionada con la oportunidad que me brindaba poder hacer una Maestría de jerarquía en mi propia ciudad, lo cual me permitía optimizar mucho más mis tiempos, y así poder aprovecharlo para destinarlo a mis actividades, a la familia y a las horas de estudio. Si uno tiene en cuenta que para hacer una maestría de estas características, generalmente, hay que trasladarse a más de 250 km., es mucho el tiempo dedicado a viajes y obviamente también hay que asumir los costos de los mismos.

¿Cómo evalúa el nivel de los docentes y de las clases del posgrado?

Sinceramente, me sorprendió el alto nivel académico de los docentes combinado con la experiencia laboral de cada uno de ellos, lo cual agrega mucho valor porque es importante saber transmitir los contenidos con ejemplos de la realidad y la experiencia vivida, eso lo hace más interesante y enriquecedor.

Las clases realmente fueron una experiencia movilizadora, la heterogeneidad del grupo de maestrandos, ya sea por las diferentes edades, como por los distintos ámbitos laborales donde nos desempeñamos; hizo que sea un enriquecimiento constante de experiencias y puntos de vista diferentes que permitían que podamos analizar los temas desde distintas miradas. La verdad que fue un grupo muy productivo y hemos podido construir relaciones más allá de lo académico, y actualmente nos consultamos por distintas cuestiones que tenemos que resolver en nuestros trabajos. Ese valor agregado, también lo generó la maestría.

¿Qué le diría a una persona que está indecisa en comenzar la Maestría?

Insisto en que en mundo tan competitivo, yo no dudaría en hacerla, le puedo asegurar que vivirá una experiencia muy movilizadora y que en su formación profesional será un escalón muy importante, generando además de mayor conocimiento, contactos de importancia que en cualquier momento pueden abrir puertas a nuevos desafíos.

¿Qué cosas destaca del posgrado?

El nivel de los docentes, la interactividad en las diferentes materias, lo conocimientos transmitidos y la gran libertad que hemos tenido de discutir temas con fundamentos y de esa forma generar nuevos conocimientos, todo bajo un gran respeto y compañerismo que se fue gestando en el correr de los días cursados. También quiero reconocer la atención y organización que nos brindó UCES, es muy importante para que todo transcurra de forma eficiente.