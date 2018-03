Egoísmos, división y mucha obsecuencia

Lo que tanto costó para muchos clubes, se borró de un plumazo. La tan mentada reestructuración viene por todo, claro por todo el interior. "Divide y reinarás", una frase tan vieja como real, se pudo comprobar en estas semanas a lo largo y ancho del país. Lo que a muchos perjudica hoy, a otros les convendrá en el futuro.Quienes hicieron cientos de kilómetros el martes para hacerse escuchar, no tuvieron el mínimo respaldo de quienes en teoría debieran apoyarlos 24 horas después.Encima de todo esto, cuesta creer tanta obsecuencia. Toviggino no es Grondona, pero igual todos los dirigentes levantan la mano. Eso sí, el poder de convencimiento está acorde con el nivel de la categoría de los representantes. No hubo promesas de viajes al Mundial, pero sí una buena comida en la sede de Barracas Central (seguro otra recomendación de Chiqui Tapia). Ojalá la hayan disfrutado...