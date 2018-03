Ni Cristina ni Máximo

La senadora Cristina Kirchner permanecerá hoy en Santa Cruz y no asistirá a la apertura de sesiones ordinarias que encabezará el presidente Mauricio Macri. La decisión de no participar se debe a que no quiere "sentarse a escuchar una serie de mentiras" que "no se condicen con la realidad del país".La ex presidenta viajó a Santa Cruz el sábado pasado para conmemorar allí un nuevo aniversario del natalicio de Néstor Kirchner, al igual que lo hace todos los años.La vuelta a Buenos Aires de la jefa de Unidad Ciudadana está prevista para fin de semana próximo, por lo que no estará presente para escuchar a Macri por primera vez desde su banca en la Cámara alta.Su hijo Máximo Kirchner se encuentra en Buenos Aires pero seguirá los pasos de su madre y no concurrirá a la Asamblea Legislativa, como tampoco lo hizo en 2016 y 2017.