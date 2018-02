Un hombre murió apuñalado en un crimen confuso en Villa Rosas

Todavía restan conocerse los detalles y la investigación avanza en post de saber lo que sucedió en el corazón del barrio Villa Rosas. Una pelea, una muerte y una historia pasional, que todavía no se deja contar del todo.

Lo concreto es que en la esquina de las calles Acuña y Santa Rosa Diego Córdoba, de 37 años de edad, fue herido con un arma blanca, y pocos minutos después perdió la vida. Las maniobras de los médicos no alcanzaron para que este ferviente hincha de Atlético de Rafaela no perdiera la vida.

Todo se remonta a la madrugada del martes, cuando Córdoba fue con su mujer al lugar en el cual iba a perder la vida. Allí vive Víctor Leonardo O., de 30 años. Al parecer la víctima fue a buscar explicaciones, y también al parecer, no fue sólo a ese sitio, sino que lo hizo con su pareja.

Todo hace suponer que Córdoba pensaba que entre quien lo acompañaba y el asesino, había algo. Algo que todavía no se pudo confirmar...

La gresca empezó en la calle, la conversación subió de tono y todo terminó como ya es sabido... En el lugar había mucha sangre, producto del encontronazo que tuvieron. Agentes de la Seccional 13ª fueron advertidos y rápidamente pudieron atrapar al agresor. Fuentes ligadas a la investigación deslizaron que el detenido habría confesado la autoría del crimen.

A las pocas horas de conocerse su deceso, las redes sociales fueron el termómetro de lo que sucedió. Tantos amigos como familiares de la víctima no podían creer lo que había sucedido. Diego estuvo el sábado pasado en el Estadio Monumental, siguiendo a la Crema (una foto así lo demuestra), mientras que los vecinos del Villa Rosas aún no salen del asombro, al igual que la ciudad misma...

Mirna Segré es la fiscal del caso y hoy se llevará a cabo la audiencia imputativa.



EL 3º EN UN MES

Rafaela se encuentra extraña con estos números. Suena elocuente decir que en menos de un mes, ya hubo tres homicidios en la ciudad.

El primero fue el de Luis Gómez, en una casa de calle Entre Ríos de barrio Barranquitas. Un hecho por el que se encuentra con prisión preventiva su cuñado.

En tanto, el segundo fue el de Facundo González, el pasado 16 de febrero, en barrio 2 de Abril, por el que se encuentra presa una persona de nombre Oscar.

Y ahora el de Córdoba, la tercera víctima de un homicidio en lo que va de 2018. A esto, hay que agregarle los otros tres casos de intentos de homicidio, reflejando un notable aumento de violencia en la ciudad.