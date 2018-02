Cocco: "No puede haber techo para salarios y no para tarifas"

El secretario General del SEOM, Darío Cocco, ratificó que los sindicatos municipales no aceptarán un aumento salarial del 15 por ciento, advirtió sobre la enorme pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y apeló a la "sensibilidad de intendentes y presidentes comunales" para reaccionar ante "el fuerte deterioro social que se observa en la Argentina". También destacó su participación en representación de la CGT Rafaela en la multitudinaria movilización obrera de la semana pasada en el Obelisco "para defender el trabajo y poner límites al ajuste impulsado por el Gobierno nacional".Cocco participó ayer en Santa Fe de una reunión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) para evaluar la oferta que hizo el Gobierno provincial a los estatales y docentes, el pasado lunes, consistente en un aumento del 15% en tres tramos y a la vez consensuar la posición que la entidad tendrá en la paritaria municipal convocada para mañana al mediodía. El dirigente convocó a una asamblea para hoy al mediodía en la sede del SEOM para abordar la situación actual con los afiliados y fijar una postura para la discusión salarial que arranca mañana."A los maestros y estatales les han realizado una oferta razonable considerando la adhesión del Gobierno provincial al Pacto Fiscal suscripto con la Nación. Es decir, la Provincia se escuda, en cierta medida, en la presión que ejerce el gobierno nacional y en el corset que significa el Pacto Fiscal. Pero además la administración provincial se guarda una carta a la que seguramente deberá echar mano después de los paros", explicó con absoluta franqueza. "Es una negociación, hasta es lógica esta primera propuesta, porque si la Provincia hubiera presentado un porcentaje mayor quizás hoy la Nación le hubiera tirado la oreja, sin olvidar que a su vez el Gobernador tiene en marcha un proceso de diálogo para tratar de cobrarle a la Nación una deuda de 50 mil millones de pesos por fondos retenidos a la coparticipación", describió."Está claro que el Gobierno nacional está marcando la cancha, presiona a gremios, cámaras empresariales, provincias para que se respete el techo del 15%. A tal punto que en la segunda reunión de las paritarias de los estatales y docentes, la Provincia de Santa fe ofreció el 15% pero no hay precisiones sobre la inclusión de la cláusula gatillo", sostuvo Cocco. "Pensábamos que en Santa Fe podíamos desmarcarnos de esta presión del Estado nacional en relación a las pautas salariales. Pero no es así y vemos que será difícil salir de este 15% como techo", agregó el titular del SEOM.Sin ocultar su descontento, el dirigente disparó: "Para los aumentos de tarifas y de todos los precios no hay techo, pero sí para las paritarias. ¿Cómo se debe interpretar esta situación? ¿Hay dos Argentinas?". Asimismo, resaltó que "menos una semana después de la movilización de los trabajadores la UIA planteó su preocupación por el aumento de las importaciones y la caída del consumo, eso no es poco decir" -ver pág. 3-.Cocco ratificó su rechazo "al techo de las paritarias" a la vez que lamentó "lo que está sucediendo en la negociación de los bancarios, que es un ejemplo muy claro en el que la patronal ofrece el 9 por ciento porque sufre presiones del Gobierno, cuando en realidad los bancos tuvieron ganancias sustanciales el año pasado y están en condiciones de pagar un aumento mayor".El dirigente gremial advirtió sobre la "crítica situación de los trabajadores que repercute en los gremios y en las obras sociales, hay muchos compañeros con salarios que ya no les alcanza para pagar el alquiler y la canasta básica del hogar porque han perdido poder adquisitivo y han tenido que endeudarse para pagar el ticket del supermercado". "La multitudinaria movilización de la semana pasada en Buenos Aires obedece a la crítica situación que atravesamos los trabajadores. Participamos en representación de la CGT Rafaela, que es una de las más importantes de la Provincia y del país. Fue bueno para los trabajadores de la ciudad y la zona haber estado en el acto", expresó el dirigente gremial.En este escenario, reclamó "sensibilidad" a los intendentes y presidentes comunales de cara a la negociación paritaria."A los intendentes y presidentes comunales hemos dejado muy claro que no vamos a aceptar un aumento del 15%, que es escaso, y que necesitamos sí o sí la cláusula gatillo. Si no llegamos a ningún tipo de acuerdo, saldremos a la calle a protestar para comunicarle a la gente que no tenemos porque pagar los platos rotos del ajuste de Macri. No nos sobra tiempo para lograr un acuerdo, hay trabajadores que ganan 12 mil pesos y no les alcanza la plata", manifestó. "En Rafaela, desde la Municipalidad admiten que creció 25% la demanda de ayuda social. El Intendente es peronista y sabe lo que es la justicia social. Ahora es el momento de tener visión política, interpretar el momento. Hay cada vez mayores problemas sociales, y no se observa una preocupación de la parte política, ni a nivel local ni provincial ni nacional. Hay un fuerte deterioro del tejido social. Veo a la parte política medio dormida, sin reacción", concluyó.