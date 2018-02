UIA alerta por menor consumo y el avance de importaciones

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) lanzó ayer críticas al Gobierno de Mauricio Macri por el "crecimiento de las importaciones" y la "fuerte caída en el consumo", en lo que fue la primera reunión formal del año.

Los representantes sectoriales de diversos puntos del país expusieron en la tradicional sede de la central fabril fuertes cuestionamientos hacia la política económica, al alertar sobre un complejo panorama que afecta a prácticamente todos los rubros.

En una reunión que duró más de tres horas, los industriales analizaron la actualidad de cada segmento en las primeras semanas de 2018 y mostraron preocupación respecto del balance obtenido.

El firme avance de las importaciones, la ausencia de recuperación del mercado interno, el alicaído consumo y los costos energéticos fueron algunos de los principales puntos señalados por los empresarios, según pudo saber NA. Los sectores vinculados con la industria gráfica, textil, metalmecánica, alimentos, calzado y madera fueron algunos de los que más preocupados se mostraron por la "fuerte caída en el consumo" y el "crecimiento de las importaciones".

Así, de manera paulatina, la UIA comienza a tomar una postura más dura a la hora de evaluar las políticas económicas de la administración de Macri, pese a destacar el "diálogo mantenido por los temas de agenda".

En la reunión de este martes, los empresarios coincidieron en la necesidad de contar con estrategias para dar impulso principalmente a las pymes y a las economías regionales. Al asegurar que "la recuperación no fue homogénea durante el año pasado", los empresarios mantienen las expectativas vinculadas con el desempeño de este año, aunque por el momento los indicadores muestran un complicado panorama.

El balance fue expuesto por los integrantes de la Junta Directiva luego de que durante enero y febrero realizaran visitas al interior del país, oportunidades en la cual se reunieron con colegas y funcionarios.

Particularmente en el sector de alimentos, los representantes del segmento alertaron por el exponencial aumento de importaciones de productos enlatadas y tomate. En esos casos, advirtieron que "la producción local pierde" en medio de una industria que "no logra recuperarse".

En la extensa lista de críticas hacia el Gobierno, los empresarios volvieron a apuntar al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por "el alza de las tasas de interés" y "la eliminación de líneas de crédito".

Del encuentro participaron los principales referentes de los sectores, mientras que quien se ausentó fue el presidente de la empresa Fiat Chrysler, Cristiano Rattazzi.



MALESTAR DE

METALURGICOS

La Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) advirtió ayer que hay "preocupación" en el sector por las "crecientes importaciones que desplazan producción local".

El presidente de la entidad, José Luis Ammaturo, consideró que "para evitar estos inconvenientes no se debe cerrar la economía, sino concretar una revisión de los sectores que se están viendo afectados". "Coincidimos con la evaluación de muchos industriales en que hay cuestiones que necesitan corregirse porque están afectando a algunas ramas de la industria", indicó.

Sin embargo, aclaró: "Advertimos que se tienen que modificar a partir de un análisis profundo, para no caer en el cierre indiscriminado de importaciones, como sucedió años atrás". Según su consideración, "lo que se necesita es una defensa de aquellos productos que efectivamente son fabricados por empresas nacionales y que no pueden ni deben competir con los de otros países".

Si bien el titular de CAMIMA reconoció que "era necesario adecuar las tarifas para garantizar mayores inversiones en el sector energético, estratégico para la industria", evaluó que "también es un tema que preocupa a varias empresas el impacto que tuvo esa readecuación tarifaria sobre sus estructuras de costos".