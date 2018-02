Concejo: desestiman cambios a la tributaria

En el Concejo Municipal se llevó a cabo ayer a la mañana la segunda reunión de comisión, en la que discutieron acerca de las modificaciones que se le realizaron a la ordenanza tributaria sancionada a fines del año pasado. La misma presentaba algunos errores en la página web del Municipio, pero cabe aclarar que en el acta se encuentra bien redactada.

En la oportunidad, se le dio despacho a un proyecto de resolución mediante el cual se le informa al intendente Luis Castellano que los cambios sugeridos en el veto propositivo decreto 46456, ya fueron introducidos en la ordenanza 4929, sancionada el 28 de diciembre del año pasado.

Los artículos que se habían modificado fueron 91 y 138 en la citada sesión ordinaria: grabar o no impositivamente a la actividad de fideicomiso como a la de consorcio, la reducción de la alícuota a los autopartistas y la ordenanza en relación a la cartelería.

El edil Hugo Menossi de Cambiemos señaló los tres puntos sobre los que se modificaron: “El veto viene de un error que tuvimos en la ordenanza tributaria inicial. Se tornará en una discusión que tendremos este año respecto a si grabamos o no impositivamente a la actividad de fideicomiso, de la de consorcio. Aquí hay una discusión sobre si se puede grabar o no a una persona físico jurídica (lo cual está bien ya que el fideicomiso es un contrato), mientras que en el caso de los consorcios pueden tener edificios, por ejemplo, que no tienen una actividad peculiar, sino sólo de administración. Pero también puede haber otro tipo de consorcio en el que puede haber dinero, una ganancia o utilidad que se tiene. Ese es el primer tema, el cual ya lo modificamos”, según publicó Rafaela noticias.

El segundo punto no estaba contemplado en el veto: “En segundo lugar hicimos una modificación del artículo 91 de la ordenanza tributaria vigente. Hay una presentación hecha por la Asociación de Autopartistas de la cámara de gente que comercializa automóviles, tractores, en la cual pide que el cálculo del derecho del registro de inspección sea distinto. Piden se tome sobre la ganancia, la utilidad pero no sobre la venta bruta entonces, como tenemos algunas diferencias con Fiscalía la rechazaron. Lo que buscamos es bajar un 10% la alícuota ya que en definitiva lo que busca el empresariado es que se bajen los impuestos independientemente de la fórmula de cálculo. Nosotros tuvimos una reunión en el Centro Comercial en noviembre y generamos una especie de compromiso en la que tratamos de bajar el impuesto en eso”, agregó Menossi.

Sobre la última modificación, el concejal afirmó que “en el artículo 138 (la cartelería), como se hicieron modificaciones de la ordenanza de cartelería propiamente dicha, quedó mal redactado. Por eso era necesario generar ese veto”.

El veto del intendente será desestimado ya que fue modificado en la ordenanza anterior. “El que viene de intendencia solo contemplaba el artículo 76 y el 138, mientras que al 91 nosotros lo hicimos por ordenanza. Lo votamos antes de diciembre para que quedara prolijo y así quedaran bien los impuestos para el 2018. El veto ingresó en la última sesión, si no tiene tratamiento queda firme y tendríamos una duplicidad de normas entonces deberíamos desestimarlo. Tendríamos que generar una ordenanza para desestimar el veto ya que este diría exactamente lo mismo a la ordenanza modificatoria a la tributaria. Ya quedó subsanado el tema, lo que ocurre es una situación administrativa del Concejo en donde la ordenanza quedó con algunas diferencias por errores de tipeo. Tal vez cuando pasamos los borradores quedó mal, por eso estuvimos viendo el tema de las actas para ver qué es lo que se dijo, qué es lo que se mocionó y se aprobó para quedarnos tranquilos de que lo que aprobamos es exactamente lo que decía el veto y no lo que dice hoy la ordenanza en el digesto municipal. En el acta figura bien, lo que tenemos que hacer es modificar lo escrito en la web municipal para que quede bien. Y al veto del intendente se lo desestima porque ya quedó bien con la modificación de la ordenanza anterior”, concluyó Menossi.