¿Cambiará el esquema?

El plantel de Atlético de Rafaela entrenó ayer por la mañana en el predio del autódromo de cara al trascendente partido que disputará este sábado, a las 19:35 en Mar del Plata, frente a Aldosivi por la 17ª fecha de la Primera B Nacional y que será televisado por TyC Sports.El entrenador Lucas Bovaglio realizó algunos trabajos tácticos que posiblemente sean la referencia para los entrenamientos futbolísticos, o más fuertes de la semana, que tendrán lugar este miércoles y mañana, para delinear el equipo que intentará regresar a la victoria y defender la punta del campeonato ante el hoy principal oponente en la lucha por el primer ascenso.Como sucediera en el partido ante Ferro Carril Oeste, el DT podría retomar el 4-4-2 como dibujo táctico. Para ello, asoma como factible la posibilidad de renunciar al enganche que en este caso es Alexis Nicolás Castro y colocar un jugador de mayor dinámica en el costado derecho. Cabe recordar que en Caballito las variantes estaban muy relacionadas a las ausencias de Romero y Velázquez por suspensión, algo que no ocurre en esta oportunidad donde Bovaglio tiene plantel completo. Para el duelo en el estadio José María Minella, el doble 5 quedaría conformado por Emiliano Romero y Lucas Pittinari.En cuanto al futbolista que ingresaría por Castro, el técnico puede contar con distintas alternativas, pero la de Enzo Gaggi -por su buen rendimiento cuando fue titular frente a Ferro- podría ser la más posible.A priori, no habría modificaciones en las restantes líneas de la formación. Si bien hay una suerte de "clamor popular" entre los simpatizantes de la Crema para que Oscar Carniello pueda tener su chance en la defensa, por el momento seguiría siendo una de las alternativas en el banco.DIRIGE ECHAVARRIALa Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 17. El encuentro entre Aldosivi y Atlético será dirigido por Pablo Echavarría.Los restantes partidos tendrán estos jueces: Agropecuario de Carlos Casares - Los Andes, Jonathan Correa; All Boys - Dep. Morón, Pablo Dóvalo; Almagro - Santamarina de Tandil, Sebastián Bresba; Brown (Adrogué) - Sarmiento de Junín, Ramiro López; Ferro - Quilmes, Gerardo Méndez Cedro; Flandria - Gimnasia (J), Pablo Díaz; Guillermo Brown de Madryn - Villa Dálmine, Diego Ceballos; Independiente Rivadavia de Mendoza - Boca Unidos de Corrientes, Sebastián Ranciglio; Instituto de Córdoba - Estudiantes de San Luis, Nazareno Araza; Juventud Unida de Gualeguaychú - Dep. Riestra, Alejandro Castro y San Martín de Tucumán - Nueva Chicago, Héctor Paletta.