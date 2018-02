Vecinos se autoconvocarán para marchar en contra de la inseguridad

Vecinos de distintos barrios de nuestra ciudad se autoconvocarán en contra de la inseguridad. Al menos así lo manifestaron un grupo de personas pujantes, "cansadas de la inseguridad", según expresaron.

El lema de la convocatoria será "Rafaela No calla más", y van a marchar por la ciudad el próximo 7 de Marzo.

Roxana Rodríguez, una de las referentes en esta organización explicó algunos detalles de esta convocatoria y pidió que todos los vecinos se sumen: "esta movida que haremos no tiene color político. Tampoco es en contra de alguien. Vamos a reclamar por nuestra seguridad. Realmente no podemos estar todo el tiempo saliendo de nuestra casa y mirando para todos lados, viviendo con miedo" admitió la vecina.

Una de las premisas de esta vecina de la ciudad, es sumar el mayor número de personas en los primeros días de la semana que viene: "basta de delincuencia, a ver si realmente podemos terminar con esto. No vamos en contra de nadie es una marcha para que nos escuchen que realmente no se puede vivir así. Sólo pedimos que no halla violencia", explicó en Radio ADN.

La movilización será el próximo 7 de marzo y los vecinos se reunirán en la plaza 25 de Mayo . Marcharán hasta la Jefatura de Policía, reclamando mayor seguridad.