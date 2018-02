Bonafede solicita convocar al diálogo

El edil Silvio Bonafede envió ayer una nota al presidente del Concejo Municipal Raúl Bonino, reclamando sobre el problema de los "lavacoches", que a continuación se transcribe:

"Me dirijo a usted con el fin de solicitarle tenga a bien continuar convocando (en la mayor brevedad posible) a los actores involucrados en la temática de lavacoches tal cual lo hecho únicamente con la CGT. En dicha reunión usted se comprometió a seguir con la convocatoria de otras instituciones y organizaciones de la ciudad que puedan aportar sus opiniones al respecto.

"Considero fundamental que sigamos con las reuniones convocando por ejemplo a las iglesias, ONG, y otras interesadas en el tema, en las cuales podamos intercambiar opiniones, ideas y escuchar nuevas propuestas o alternativas, para luego poder tomar una decisión y legislar sobre la problemática actual.

"Al aguardo de que prontamente usted continuará promoviendo y gestionando en las convocatorias para que 'escuchemos' lo que piensan los demás sobre la actividad de lavacoches en nuestra ciudad, y así entre todos podamos enriquecer nuestra normativa final.

"No hay dudas que algo hay que hacer...y usando el sentido común, el primer paso es escuchar a los actores. Por favor Sr. Presidente le peticiono que continúe convocando a este cuerpo a aquellas personas e instituciones que pueden aportarnos al tema. Han pasado varias semanas de la última reunión y pienso fundamental que se aceleren los tiempos en un tema que nos urge resolver.

"Resalto que durante el receso legislativo he propuesto de manera verbal que se continúen con las reuniones, sin obtener hasta el momento respuesta alguna.

"Aprovecho y lo saludo cordialmente, al aguardo de su pronta respuesta."