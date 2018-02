Perotti será elegido como vicepresidente del Senado

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Senado elegirá hoy a sus autoridades para el nuevo año parlamentario, en el marco de una sesión en la que el oficialista Federico Pinedo será ratificado como presidente provisional, el rafaelino Omar Perotti asumirá como vicepresidente mientras que el kirchnerismo accederá a la vicepresidencia segunda, que será para Inés Pilatti Vergara.

La sesión preparatoria comenzará a las 14:00 y allí los senadores elegirán por votación al presidente provisional, tres vicepresidentes y cinco secretarios y prosecretarios, cargos para los cuales la mayoría de los nombres ya están definidos.

Pinedo será ratificado como presidente provisional de la Cámara alta, por lo que seguirá siendo la segunda persona en la línea de sucesión presidencial tras la vicepresidenta Gabriela Michetti, mientras que como vicepresidente será elegido el senador por Santa Fe, Omar Perotti, del Bloque Justicialista, en reemplazo del exsenador y actual gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

La vicepresidencia primera del Senado quedará para Cambiemos, que ratificará allí al radical pampeano Juan Carlos Marino, y el Frente para la Victoria se hará con la vicepresidencia segunda, donde ubicará a la chaqueña Inés Pilatti Vergara, confirmaron a NA fuentes de esa bancada.

El bloque que preside Marcelo Fuentes y lidera la ex presidenta Cristina Kirchner ocupará ese peldaño por ser la tercera fuerza de la Cámara, con tres senadores más que el Interbloque Federal, que ostentó ese cargo hasta ahora.

El kirchnerismo también había solicitado la prosecretaría de coordinación operativa que actualmente ocupa Angel Torres, hombre de confianza del salteño Juan Carlos Romero, quien quedó como virtual presidente del Interbloque Federal tras el portazo del puntano Adolfo Rodríguez Saá, que abandonó ese grupo.

Fuentes parlamentarias señalaron a NA que el FPV pedirá ese cargo para la ex diputada y ex candidata suplente a senadora Juliana Di Tullio, pero indicaron que el Bloque Justicialista acordó con Romero ratificar a Torres, por lo que el asunto se resolverá en la votación en el recinto.

En tanto, en las secretarías administrativa y parlamentaria, que corresponden al oficialismo, será ratificados Helio Rebot y Juan Pedro Tunessi, respectivamente.

Lo mismo ocurriría con Mario Daniele -peronista de máxima confianza de Pichetto- en la prosecretaría administrativa y con el también peronista Eric Calcagno en la prosecretaría parlamentaria.

La sesión consistirá en un simple trámite formal previo a la Asamblea Legislativa de este jueves, donde el presidente Mauricio Macri dejará inaugurado el 136° período de sesiones ordinarias.