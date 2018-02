Instructivo para el Comité de Cuenca

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut). - Con el objetivo de mejorar el funcionamiento operativo, administrativo e institucional la Subsecretaria de Obras y Gestión Territorial del Ministerio de infraestructura y transporte ha elaborado un instructivo que se recibió en el comité de cuenca de Palacios donde entre otros considerandos dice:

Toda obra que no cuente con el visado, y/o autorización de la SRH será considerada como no aprobada por este ministerio y pasible de ser considerada como ilegal con las correspondientes sanciones.

Los profesionales como topógrafos, asistentes técnicos o cualquier figura similar contratada por el Comité de Cuenca no tienen autoridad para definir, decidir, ni aprobar ninguna obra hidráulica de cualquier naturaleza sin la autorización expresa del representante técnico de la SRH del MIyT.-

Los Municipios y Comunas no necesitan autorización para realizar obras de cuneteos con motoniveladoras dentro de su distrito.

Los equipos retroexcavadores en poder del Comité de Cuenca ya sean propios o del MIyT solo podrán ejecutar obras previstas y/o incluídas en el plan de obras anual aprobados por la asamblea de Delegados y por el MIyT las cuales serán siempre supervisadas por el representante técnico de la secreto de recursos hídricos.-

En época de elecciones de delegados de distrito es bueno que los votantes tengan en claro algunas pautas que deberán tener los futuros delegados electos a la asamblea.-





Felipe Michlig



Mientras por un lado se trabaja en proyectos a realizar por el comité de cuenca parece un contrasentido que el Senador por el departamento. San Cristóbal haya elevado un proyecto de ley para declarar a este territorio en estado de emergencia y/o desastre debido a las escasas precipitaciones y sequía imperante.

El legislador en una entrevista exclusiva a LA OPINION, dijo textualmente: “El sector productivo se encuentra en estado crítico, con pérdidas cuantiosas, y con una recuperación que demandará mucho tiempo y esfuerzo. La pérdida de pasturas y praderas, la consecuente pérdida de las reservas de granos y forrajes, atentan contra la producción láctea, cárnica y cerealera”.

También en otro segmento de la charla dijo: “en tales circunstancias excepcionales y de crisis, resulta indispensable la ayuda del estado Provincial, ya sea en cuestiones logísticas, como así también de ayuda económica y financiera a los productores afectados, ya no existen aguadas que permitan proveer de agua apta a la hacienda, provocando mortandad o traslados forzados a otros predios para evitar el deceso de los animales, con los costos adicionales que ello implica y Palacios no es la excepción,la situación es bastante compleja, pensar que hace menos de un año hacíamos casi los mismos reclamos pero en esa época era por inundaciones", finalizó el legislador.